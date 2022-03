Darmstadt: Verdacht auf Blaualgen in der Grube

Von: Claudia Kabel

Der Badesee Grube Prinz von Hessen ist beliebt. (Archivbild) © Renate Hoyer

Die Stadt Darmstadt lässt das Wasser in der Grube Prinz von Hessen analysieren. Grund sind schlechter Geruch und Trübung.

Seit Freitag sollten Warnschilder an der Grube Prinz von Hessen stehen. Schlechter Geruch und ein getrübtes Wasser haben Hinweise auf eine mögliche Belastung mit Blaualgen gegeben. Wie die Stadt mitteilte, sei deshalb ab Montag, 28. März, eine Untersuchung des Wassers geplant. Dabei soll festgestellt werden, ob es sich wirklich um eine Belastung mit gesundheitsgefährdenden Blaualgen handelt oder nicht.

„Gerade haben wir erfahren, dass die Grube Prinz von Hessen riecht und stark eingetrübt ist“, erklärte Stadtrat Michael Kolmer (Grüne) am Freitag. Da es über das Wochenende keine Möglichkeit zu einer Laborüberprüfung gebe, würde man diese von Montag an veranlassen. Ein Labor in Freiburg soll die Wasserproben analysieren. Danach würden entsprechende Schilder, die die tatsächliche Situation beschreiben, aufgestellt. Das Gesundheitsamt sei informiert.

Die ehemalige Ölschiefergrube nahe Darmstadt ist bei Ausflügler:innen und Badefans beliebt. Vergangenes Jahr stufte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie die Wasserqualität als hervorragend ein. Bei Analysen achtet das Landesamt auch auf Cyanobakterien (Blaualgen), die bei Massenentwicklung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. cka