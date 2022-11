Darmstadt: Tote Frau in Wohnung im Johannesviertel gefunden - Polizei sucht Zeugen

Von: Claudia Kabel, Jens Joachim

Der Tatort im Darmstädter Johannesviertel liegt nur wenige hundert Meter vom 1. Polizeirevier an der Bismarckstraße entfernt. © Skander Essadi/5vision.media

Eine 30-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im Johannesviertel in Darmstadt gestorben. Die Polizei konnte einen 25-jährigen Tatverdächtiger schnell festnehmen.

Update vom Freitag, 25. November, 10.11 Uhr: Ausgerechnet am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ermitteln in Darmstadt Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen eine Frau. In einer Wohnung im Darmstädter Johannisviertel war am Donnerstagnachmittag eine 30-jährige Frau mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch in der Wohnung. Das teilte die Polizei mit.

Unweit des Tatorts konnte der mutmaßliche Täter, ein 25-Jähriger, während der anschließenden Fahndung festgenommen werden. Der Martin-Luther-King-Ring wurde deswegen zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat dauern derweil an.

Die Darmstädter Staatsanwalt und das Polizeipräsidium Südhessen baten am Freitagmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung um die Mithilfe der Bürgerschaft. Wenn am Donnerstagmittag, 24. November, im Zeitraum von circa 15.30 bis 16.15 Uhr eine auffällige Person zwischen der Emilstraße und dem Martin-Luther-King-Ring wahrgenommen hat, soll sich melden. Ausdrücklich weist die Polizei darauf hin, dass sich Leute, die vom Geschehen Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt haben, zeitnah mit den Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden vom Kommissariat 10 unter der Telefonnummer 06151 / 9690 entgegengenommen. (Claudia Kabel)

Darmstadt: Tote Frau in Wohnung im Johannesviertel gefunden

Erstmeldung vom Donnerstag, 24. November, 18.23 Uhr: In einer Wohnung im Darmstädter Johannesviertel ist am Donnerstagnachmittag eine Frau getötet worden. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Darmstädter Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Südhessen sei die 30-Jährige gegen 15.45 Uhr mit schweren Verletzungen in der Wohnung gefunden worden.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche des Rettungsdienstes sei die Frau gestorben. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei leiteten daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ein.

Darmstadt: Frau im Johannesviertel getötet

Im Rahmen einer Fahndung, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei vom Donnerstagabend weiter, sei unweit des Tatorts ein 25-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, bei der Festnahme seien keine Schüsse abgegeben worden. Ob bei dem Tatverdächtigen eine Waffe gefunden wurde, wollte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Das Johannesviertel in Darmstadt legt um die evangelische Johanneskirche. © Jens Joachim

Der Martin-Luther-King-Ring, der im Norden der Darmstädter Innenstadt liegt und an den Bürgerpark angrenzt, musste wegen der Spurensicherungsarbeit der Polizei zeitweise voll für den Verkehr gesperrt werden. Nähere Angaben zu den Hintergründen und den Umständen der Tat wollten die Ermittler zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauern an. (Jens Joachim)