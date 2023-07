Darmstadt: Supercomputer für 15 Millionen Euro eingeweiht

Von: Claudia Kabel

Der Lichtenberg II-Hochleistungsrechner steht in Darmstadt auf dem Campus Lichtwiese. © Rolf Oeser

An der TU Darmstadt steht einer der schnellsten Unirechner Deutschlands. Lichtenberg II kann den Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts simulieren und Experimente durchführen.

Einen Supercomputer für 15 Millionen Euro hat die Technische Universität (TU) Darmstadt am Dienstag feierlich eingeweiht. Lichtenberg II – benannt nach dem Universalgelehrten Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) aus Ober-Ramstadt, kann Berechnungen anstellen, die weit über das hinausgehen, was herkömmliche Computer schaffen. Er soll einer der schnellsten Universitätsrechner Deutschlands sein. Gefördert wurde der in einem separaten Gebäude an der Lichtwiese untergebrachte Rechner vom Bund und dem Land Hessen.

Genutzt werden kann er von Forschenden aus ganz Deutschland. Bereits seit einiger Zeit laufen auf ihm virtuelle Experimente, die in Zukunft „vielleicht wichtiger werden könnten als reale Experimente“, wie TU-Präsidentin Tanja Brühl sagte.

Hochleistungsrechner in Darmstadt: Erforschung von Sars-Cov-2

Zum Beispiel wurde Lichtenberg II bei der Erforschung von Viren wie Sars-Cov-2 eingesetzt und bestätigte mit neuen Simulationen Erkenntnisse über das Spike-Protein des Coronavirus und dessen Anfälligkeit für elektrische Felder, berichtet Hardware-Hersteller Lenovo.

Ein weiteres Experiment widme sich dem Problem, dass es noch keine Speichermöglichkeit für alternative Energien gebe, sagte TU-Vizepräsident Peter Pelz. Im Projekt Clean Circles werde Eisen als Energieträger untersucht. Durch die CO2-freie Verbrennung von Eisenpulver könne die vorher eingespeicherte erneuerbare Energie freigesetzt und zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt werden. Auch könne Lichtenberg II eine Simulation des Klimawandels bis zum Ende des Jahrhunderts erstellen, sagte Ayse Asar (Grüne), Staatssekretärin im hessischen Wissenschaftsministerium. Für all dies sei eine enorme Rechenleistung notwendig. Auch künstliche Intelligenz kommt laut Penz zum Einsatz.

Superrechner weltweit 2020 wurde die erste Ausbaustufe des Lichtenberg-II-Systems mit 643 Rechenknoten in Betrieb genommen, diese wurde nun mit der zweiten Ausbaustufe um 581 Rechenknoten erweitert. Beide zusammen haben eine Kapazität, die mehr als das 80 000-fache eines häuslichen PC beträgt. Im Ranking der Top-500-Supercomputer weltweit ist er zweimal vertreten: mit der ersten Ausbaustufe auf dem 216., mit der zweiten auf dem 230. Rang. Zum Vergleich: Auf den ersten drei Plätzen finden sich Superrechner aus den USA, Japan und Finnland. Der schnellste deutsche Rechner steht im Forschungszentrum Jülich (Nordrhein-Westfalen) und rangiert auf Platz 13. Der Rechner der Frankfurter Goethe-Universität liegt an 70. Stelle. cka

Die TU Darmstadt ist, wie die Goethe-Universität Frankfurt, eines von neun Zentren des Nationalen Hochleistungsrechnens (NHR) in Deutschland und hat den Schwerpunkt Ingenieur- und Materialwissenschaften, Physik und Chemie. Die Rolle der TU werde im Förderbescheid als „herausragend bewertet“, so Asar.

Hochleistungsrechner in Darmstadt spart Energie

Der Rechner ist aber nicht nur sehr leistungsstark, sondern auch „einer der nachaltigsten der Welt“, sagte Lenovo-Direktor Andreas Thomasch. Auch hiermit sei die TU Vorbild. Möglich wird dies durch ein spezielles Kühlverfahren, bei dem warmes Wasser in Kupferrohren durch die Server fließt und die durch Rechenprozesse entstehende Wärme aufnimmt. Diese wird als Abwärme für die Heizung der Uni genutzt. Dadurch könnten jährlich mehr als 700 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Stromersparnis entspreche etwa dem Bedarf einer deutschen Kleinstadt mit 1350 Haushalten, hieß es von Lenovo.

Dass „ein Stück Hochleistungstechnologie nach ihm benannt wurde“, würde den Naturforscher Lichtenberg freuen, vermutet Staatssekretärin Asar. Eines seiner bekannten Zitate, das auch bei der Einweihung des Superrechners bemüht wurde, lautet: „Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.“