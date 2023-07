Darmstadt: Streit um Kindernotdienst spitzt sich zu

Von: Jens Joachim

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen kritisiert die Leitung der Kinderklinik nach der Kündigung der Räume für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst und spricht von „Erpressung“.

Nachdem die Leitung der Darmstädter Kinderkliniken zum 30. Juni 2024 der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) die Nutzung der Räume in der Kinderklinik gekündigt hat, spitzt sich die Auseinandersetzung um die Zukunft des Kindernotdienstes zu. Der KVH-Vorstand hat nun in einer Mitteilung auf Vorwürfe der Klinikleitung reagiert und wirft dieser „Erpressung“ vor.

Die KVH-Vorstandsvorsitzender Frank Dastych und sein Stellvertreter Armin Beck schreiben darin, die Behauptung, die Versorgung der Kinder und Jugendlichen sei außerhalb der Praxisöffnungszeiten nicht sichergestellt, sei falsch. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten organisiere die KVH auch in Darmstadt einen allgemeinen Ärztlichen Bereitschaftsdienst, in dem „selbstverständlich auch Kinder behandelt“ würden, so wie dies täglich auch in vielen Hausarztpraxen geschehe. Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst an der Kinderklinik sei gleichwohl „ein zusätzliches, freiwilliges und medizinisch sehr sinnvolles Angebot der im Bereich Darmstadt niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzte“.

Der Mangel an Fachkräften habe dazu geführt, dass die Öffnungszeiten des Bereitschaftsdienstes an der Kinderklinik reduziert worden seien. Seit der Reduzierung Anfang des Jahres habe sich „die Lage stabilisiert und alle Dienste konnten wie geplant stattfinden“, schreiben Dastych und Beck. Sie weisen zugleich die Behauptung zurück, dass die KVH oder die Hausärztinnen und Hausärzte aus der Region eine Online-Petition auf der Internetplattform change.org gestartet hätten. Diese sei von einer besorgten Mutter initiiert worden und die „starke Resonanz“ zeige „die Sorge der Darmstädterinnen und Darmstädter“. Innerhalb von drei Tagen wurde die Petition bis Freitagnachmittag von mehr als 60 000 Menschen unterzeichnet.

Zugleich verschärft der KVH-Vorstand den Ton in der Auseinandersetzung. So schreiben Dastych und Beck, „Erpressung“ sei „kein geeignetes Mittel für eine Zusammenarbeit“. Wer auf der einen Seite behaupte, die Räume selbst zu benötigen, unter der Hand aber eigentlich erzwingen wolle, dass die früheren längeren Sprechzeiten des Bereitschaftsdienstes wieder gelten, für die aber das Personal fehle, der mache sich „als Verhandlungspartner unmöglich“, kritisieren die KVH-Vorstände Klinik-Geschäftsführer Andreas Hofmann.

Die räumliche Nähe von stationären Strukturen wie dem Schockraum, der nahen Intensivstation und dem Bereitschaftsdienstpersonal habe zwar „viele Vorteile“. Allerdings, so Dastych und Beck, weise der Standort auch „zahlreiche Nachteile auf, die wir bei der Suche nach einem geeigneteren Standort nun berücksichtigen können“. Dazu gehörten eine gute verkehrstechnische Anbindung, möglichst kostenlose Parkplätze sowie attraktivere Konditionen bei Miete und Nebenkosten.

Dem Vernehmen hat der Darmstädter Klinikdezernent André Schellenberg (CDU) der KVH bereits in unmittelbarer Nähe der Kinderklinik Alternativräume angeboten.

Aus Sicht von Dastych und Beck hat die Kinderklinik in den vergangenen Wochen „für eine Atmosphäre gesorgt, in der eine gedeihliche Zusammenarbeit über den 30. Juni 2024 hinaus kaum denkbar erscheint“. „Wir bedauern dies, sehen dies aber auch als Chance, an einem neuen Standort ohne die geschilderten Nachteile einen Neustart machen zu können,“ schreiben die beiden Vorstände der KVH.

