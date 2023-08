Darmstadt: Straßenkunst zum Mitmachen

Von: Claudia Kabel

Regina Frank „AquaVita – The HeArt ist Present“ (Entwurf 2023) © KunstTREFFpunkt

Festival Kunstreffpunkt feiert 20. Jubiläum: Künstler und Künstlerinnen widmen sich im Vorfeld Gefühlen und Essen.

Zum 20. Mal findet dieses Jahr der „KunstTREFFpunkt“ des Vereins Zentrum für Kunst und Natur in Darmstadt statt. Wegen des Jubiläums wird das Internationale Performance-Festival mit 21 Künstlerinnen und Künstlern aus neun Ländern ausgeweitet. Bereits drei Wochen vor dem offiziellen Start entwirft am Mittwoch, 9., am Donnerstag, 10., und am Freitag, 11. August, das italienische Künstlerinnen-Duo Elena Redaelli/Sara Carenzi vor dem City Lab Laden (Wilhelminenstraße 25) eine Karte von Darmstadt, bei der die einzelnen Stadtteile mit Gefühlen in Verbindung gebracht werden. Die Performance „Emotional Topography“ lädt jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr Passant:innen zum Mitfühlen ein. Ein Künstlergespräch mit Lesung findet am Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr im Internationalen Waldkunstzentrum (Ludwigshöhstraße 137) statt.

Ums Essen dreht sich die Performance der Formation Spatula & Barcode mit dem US-amerikanischen Künstlerpaar Laurie Beth Clark und Michael Peterson, zu denen sich aktuell die Philippinin Jazmin Llana gesellt. Bei „Darmstadt Epilogue: Foodways and Migration“ geht es am Freitag, 11. August, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 12. August, von 10 bis 14 Uhr am Kunsttreffpunkt-Laden (Marktplatz 6) um Essgewohnheiten. Auch an diese Performance schließt sich ein Künstlergespräch am Montag, 14. August, um 19 Uhr im Waldkunstzentrum an.

Das Hauptprogramm des Kunsttreffpunkts im Waldkunstzentrum beginnt am 28. August und dauert bis 17. September, der temporäre Kunsttreffpunkt-Laden ist bis 16. September geöffnet. cka

Info: www.kunsttreffpunkt.info