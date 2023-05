Darmstadt: Standort der Feuerwache Süd steht fest

Von: Annette Schlegl

Teilen

Die zentrale Wache der Darmstädter Berufsfeuerwehr an der Bismarckstraße ist in die Jahre gekommen. © Andreas Arnold

In Darmstadt wird die Feuerwache Süd am Donnersbergring entstehen. Das hat der Magistrat jetzt bekanntgegeben. Die Wache Nord ist schon seit längerem an der Pfnorstraße geplant.

Damit die Berufsfeuerwehr innerhalb von zehn Minuten an Einsatzorten eintreffen kann, soll Darmstadt je eine Feuerwache im Norden und Süden erhalten. Da die Stadt wächst, ist die heutige zentrale Wache an der Bismarckstraße 86 zu klein; darüber hinaus ist sie in die Jahre gekommen. Die Planung der neuen Feuerwehrstandorte nimmt nun Fahrt auf.

Der Magistrat hat in seiner jüngsten Sitzung klargemacht, dass die Feuerwache Süd am Donnersbergring 69 untergebracht werden soll. „In Bezug auf die Einsatzverteilung und die Hilfsfristen im Süden ist dies der ideale Standort für die Feuerwache Süd“, sagt Stadtrat und Katastrophenschutzbeauftragter Paul Georg Wandrey (CDU). Damit ist der ebenfalls ins Kalkül gezogene Standort auf dem Gelände der Kelley Baracks aus dem Rennen.

Gleichzeitig haben die Magistratsmitglieder die Bauabschnitte 3 und 4 für den Neubau der Feuerwache Nord abgesegnet. Sie soll am sogenannten Tacke-Knoten zwischen Pfnorstraße und Bahndamm auf einem städtischen Grundstück auf rund 24 900 Quadratmetern entstehen. Auf den Einsatz fossiler Brennstoffe wird dabei gänzlich verzichtet. Photovoltaik auf verschiedenen, zum großen Teil begrünten Dächern mit insgesamt 700 Kilowatt Peak Leistung versorgt das Gebäude in Verbindung mit einem Batterieclusterspeicher mit elektrischer Energie.

Wenn die rund 180 Berufsfeuerwehrkräfte die neuen Feuerwachen bezogen haben, kann die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt den Südbau der heutigen Feuerwache an der Bismarckstraße 86 als Gerätehaus nutzen. Sie ist zurzeit in einem Wohngebäude an der Kasinostraße 63 untergebracht, das der Bauverein AG gehört. Der mit einer Laufzeit von 50 Jahren abgeschlossene Mietvertrag läuft im Jahr 2024 aus. Die dortigen Räume sind zu klein und entsprechen in wesentlichen Punkten nicht mehr aktuellen Anforderungen. ann