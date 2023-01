Darmstadt: Stadt sperrt nach Brand in Eberstadt Spielplätze

Von: Jens Joachim

Das Feuer in einer Halle auf dem Gelände einer früheren Papierfabrik hatte die Feuerwehr am Sonntagabend unter Kontrolle. © dpa

Ein Feuer in einer Lagerhalle einer ehemaligen Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt hat einen hohen Schaden verursacht. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis Dienstag an. Die Stadt lässt das Gebiet auf eine mögliche Schadstoffbelastung prüfen.

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle im südlichen Darmstädter Stadtteil Eberstadt ist am Sonntagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr hatte den Brand auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik an der Pfungstädter Straße, der gegen 19 Uhr bemerkt worden war, nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Die aufwendigen Löscharbeiten werden allerdings noch bis Dienstag andauern.

Mehr als hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen DRK und ASB sowie das Technische Hilfswerk waren stundenlang im Einsatz. Neben den Helferinnen und Helfern aus Darmstadt waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg alarmiert worden, teilte die Stadt am Montagnachmittag mit.

Wegen der Löscharbeiten musste die Pfungstädter Straße im Zuge der Bundesstraße 426 komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Die Darmstädter Feuerwehr teilte mit, in der etwa 100 mal 40 Meter großen Lagerhalle seien gepresste Papierballen in Brand geraten. Diese mussten mit einem Radlader aus der Halle gebracht und auseinandergezogen werden.

Den entstandenen Schaden bezifferte ein Polizeisprecher auf mehrere Hunderttausend Euro. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

Die Stadt teilte am Montag mit, das städtische Umweltamt und die Feuerwehr würden nun den Boden auf eine Belastung mit Schadstoffen untersuchen. Geprüft werde eine mögliche Belastung des Hallendachs mit Asbest.

Ein Fachbüro sei eingeschaltet worden, um zusammen mit Experten der Feuerwehr die Proben zu nehmen.

Das von dem Brand und der Rauchentwicklung betroffene Gebiet reicht von der Pfungstädter Straße im Süden bis zur Brandenburger Straße im Norden und von der Autobahn 5 im Westen bis zur Waldstraße im Osten.

Vorsorglich wurde die Bevölkerung in Eberstadt dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden beziehungsweise nur mit einer FFP2-Maske nach draußen zu gehen. Über die mögliche Gefahrensituation seien auch Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ein Sportverein in Eberstadt informiert worden, teilte die Stadt ferner mit.

Das Grünflächenamt sperrte am Montag Spielplätze und Spielgeräte in dem betroffenen Gebiet. Darüber hinaus teilte der Darmstädter Entsorgungsdienst EAD mit, dass in der Gefahrenzone keine Straßenreinigung durchgeführt werde, um eine Aufwirbelung möglicher Gefahrenstoffe zu vermeiden.