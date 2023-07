Darmstadt: Stadt kooperiert mit bei Personalsuche mit Hochschule

Von: Jens Joachim

Auch für das Darmstädter Bürger- und Ordnungsamt im Luisencenter sucht die Stadt händeringend nach neuen Fach- und Führungskräften. © Rolf Oeser

Die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Kreis Groß-Gerau gehen bei der Akquise neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Wege.

In Darmstadt führt der Fachkräftemangel derzeit dazu, dass beispielsweise in der Ausländerbehörde die Leitungsstelle für das Team „Ausbildung und Erwerbstätigkeit“ bislang nicht besetzt werden konnte. Die Stadt hat nun bereits zum dritten Mal die Stelle ausgeschrieben.

Wie in den anderen Kommunen sucht die Stadt auch händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Erreichbarkeit des Ausländeramts deutlich zu verbessern. Zwölf neue Stellen sollen besetzt werden, fünf sind allerdings noch vakant. „Der Fachkräftemangel erschwert auch uns die Stellensuche“, sagt der für das Bürger- und Ordnungsamt zuständige Stadtrat Paul Georg Wandrey (CDU).

Nach den Worten von Stadtsprecher Klaus Honold versucht die Stadt, auf vielfältige Weise dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern. Neben der Ausbildung von jungen Menschen in der Stadtverwaltung oder der Einführung eines Jobtickets hat die Stadt inzwischen beispielsweise eine Kooperation mit der Hochschule Darmstadt (HDA) vereinbart. Diese führt dazu, dass Studierende verschiedener Fachbereiche in der Stadtverwaltung hospitieren, um erste berufliche Erfahrungen zu sammeln beziehungsweise sich selbst mit ihren Fähigkeiten einzubringen. So hospitiere derzeit etwa ein Student des HDA-Mediencampus in der Pressestelle.

In der Groß-Gerauer Kreisverwaltung gibt es nach Auskunft von Kreissprecherin Angelica Taubel derzeit 78 nicht besetzte Stellen, die allerdings auch teilweise aus befristeten Arbeitszeitreduzierungen resultierten. Seit mehreren Jahren sei es insbesondere schwierig, Ärztinnen und Ärzte, Bauingenieur:innen, Sozialpädagog:innen und IT-Fachkräfte zu finden. Aber in den vergangenen zwei Jahren sei es auch im Bereich der klassischen Verwaltung immer schwieriger geworden, die Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal zu besetzen. „Der Fachkräftemangel ist mittlerweile voll in der Verwaltung angekommen“, sagt Taubel.

Aus dem Personalentwicklungskonzept des Kreises, das Anfang vorigen Jahres erstellt wurde, ergebe sich, dass der Kreis in den nächsten zwei Jahrzehnten 60 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren werde. Daher, so Taubel, habe die Kreisverwaltung ein Arbeitgebermarketing gestartet und es werde an einer Karriere-Website gearbeitet. Aus den Reihen der Verwaltungsmitarbeiter:innen habe man inzwischen auch „Markenbotschafter:innen“ gefunden, um den Kreis als attraktiven Arbeitgeber darzustellen.

Auch in den sozialen Medien habe die Kreisverwaltung ihre Aktivitäten intensiviert und etwa kürzlich ein Linkedin-Profil erstellt. Außerdem werde sich in den Fachbereichen darum gekümmert, Neueinsteiger:innen den Start in der Kreisverwaltung leichter zu machen und dafür zu sorgen, dass die Neuen auch an Bord blieben.

Die Kreisverwaltung des Landkreises Darmstadt-Dieburg nutze für ihre Stellenausschreibungen inzwischen eine Grafikerin, um sich mit dem Motiv eines „Scouting-Einhorns“ auch mit einem Augenzwinkern und humorvoll als Arbeitgeber mit flachen Hierarchien zu präsentieren, sagt Frank Horneff, der Sprecher der Kreisverwaltung. Zudem sei der Landkreis kürzlich in Berlin für die Gestaltung moderner Arbeitsräume ausgezeichnet worden und beschleunige zugleich seine Digitalisierungsprozesse, um etwa Mitarbeitende von Routinetätigkeiten zu entlasten sowie „Freiräume für inhaltlich spannende und motivierende Aufgaben zu schaffen“.