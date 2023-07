Darmstadt: Sprengung auf dem Ludwigshöhviertel angekündigt

Von: Claudia Kabel

Teilen

Schon im August 2022 wurden 50 Findlingen sowie feste Gesteinsmassen auf dem Gelände des neuen Ludwigshöhviertels gesprengt. © Bauverein AG

Maßnahme auf im neuen Wohnquartier Ludwigshöhviertel soll am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Nicht die erste Sprengung.

Bei Arbeiten an der Infrastruktur wie Kanal- und Netzversorgungen für Strom und Wasser, im Ludwigshöhviertel in Darmstadt ist die ausführende Firma auf feste Gesteinsmassen gestoßen. Diese seien nicht transportabel sind und müssten daher gesprengt werden, teilte der Bauverein mit.

Die Sprengungen werden am Donnerstag, 20. Juli, und eventuell auch am Freitag, 21. stattfinden. Während der Sprengungen ist die Cooperstraße für die Durchfahrt gesperrt. Sollten die vorhandenen Felsvorkommen an diesen beiden Sprengtagen nicht ausreichend entfernt werden können, sind weitere Sprengungen frühestens ab Mittwoch, 26. Juli, vorgesehen.

Das betroffene Areal befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Jefferson-Siedlung. Im Zuge der Sprengungen könne es auch in der südlich angrenzenden Heinrich-Delp-Straße zu Lärm und Erschütterungen kommen, hieß es weiter.



Bereits im August 2022 waren Sprengungen nötig geworden, weil man auf vier Dutzend Findlinge gestoßen war, die so groß und schwer waren, dass man sie nicht wegtransportieren konnte.



Auf dem Gelände der ehemaligen Cambrai-Fritsch-Kaserne und der früheren Jefferson-Siedlung arbeitet die BVD New Living GmbH & Co. KG – ein Tochterunternehmen des städtischen Immobilienunternehmens Bauverein – derzeit an der Infrastruktur für einen neuen Stadtteil für 3000 Menschen.



Ludwigshöhviertel Darmstadt: Auszeichnung für Höhentreppe

Das neue Wohnquartier hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem für sein Mobilitätskonzept. Kürzlich hat auch die geplante Landschaftstreppe beim Wettbewerb zum Hessischen Landespreis Baukultur gemeinsam mit vier weiteren Bewerbern einen geteilten ersten Preis gewonnen.

Wie der Bauverein mitteilte, wird sich die Landschaftstreppe in Mitten des Viertels von Osten nach Westen ziehen. Geteilt wird das 20 Meter hohe Bauwerk durch vier Gebäude rund um das denkmalgeschützte Quartierscarré, dem zukünftigen Karl-Plagge-Platz. Dadurch erhalte die Parkanlage einen Ost- und einen Westteil. In beiden Parkteilen sollen spezifische Nutzungen angeboten werden, die für alle Altersklassen Möglichkeiten für Freizeit, Sport und Spiel bieten sollen. Geplant wurde die Landschaftstreppe von SHK+ Landschaftsarchitekten aus Gießen.