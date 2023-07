Darmstadt: Sieben Jahre Haft für aggressiven Intensivtäter

Von: Jens Joachim

Die beiden jungen Männer aus Weiterstadt und Darmstadt mussten sich vor der 2. großen Strafkammer des Darmstädter Landgerichts verantworten. © Monika Müller

Weil sie zwischen Weiterstadt und Darmstadt einen Autofahrer neben der B42 gewürgt, geschlagen und getreten haben, sind zwei junge Männer vom Landgericht Darmstadt verurteilt worden.

Nach gewalttätigen Übergriffen mit mehreren Verletzten ist ein 23-jähriger Mann aus Weiterstadt am Montag vom Darmstädter Landgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegen einen 19-jährigen Mittäter aus Darmstadt verhängte die 2. große Strafkammer des Landgerichts eine zweijährige Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die beiden Männer waren Ende Mai vergangenen Jahres an einer Ampelkreuzung auf der Bundesstraße 42 zwischen Weiterstadt und Darmstadt aus einem Wagen ausgestiegen und hatten ohne Grund einen Autofahrer gewürgt, geschlagen und getreten. Danach ließen sie den erheblich verletzten Mann in einem Grünstreifen neben der Straße zurück und fuhren in den Darmstädter Musikpark A5 an der Gräfenhäuser Straße, wo sie sich bis in die frühen Morgenstunden aufhielten. Später flüchtete der 23-Jährige nach Spanien.

Der aggressive Mann hatte bereits einige Wochen zuvor in derselben Diskothek A5, einer Gaststätte am Darmstädter Marktplatz sowie in einem Dönerladen in Darmstadt mehrere Männer attackiert und verletzt.

Beide Angeklagten legten nach und nach vor Gericht Geständnisse ab und entschuldigten sich bei den Opfern.

Bei dem verurteilten 23-jährigen Weiterstädter handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften kokainabhängigen Intensivtäter, der wegen Körperverletzungsdelikten bereits zwei Jugendhaftstrafen mit einer Gesamthaftzeit von drei Jahren verbüßt hat. Wegen seiner Drogenabhängigkeit und einer bislang unbehandelten Impulskontrollstörung soll er nun nach Verbüßung von anderthalb Jahren Haft in einer Erziehungsanstalt untergebracht und behandelt werden.

Oberstaatsanwalt Jens Neubauer hatte gefordert, ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten zu verurteilen. Für den 19-jährigen Darmstädter hatte er eine zweijährige Jugendstrafe auf Bewährung gefordert.

Die Tat war ursprünglich als versuchter Totschlag angeklagt worden, was aber wegen widersprüchlicher Aussagen einer Zeugin und fehlender eindeutiger Verletzungen nicht bewiesen werden konnte. Weil die Anwältin und die beiden Anwälte der Angeklagten am Montag noch im Gerichtssaal erklärten, es würden keine Rechtsmittel eingelegt, sind die beiden Urteile rechtskräftig.