Darmstadt: Rekordergebnis und neuer Aufsichtsratchef bei Entega

Von: Claudia Kabel

OB Hanno Benz (SPD) wurde zum Vorsitzenden des Entega-Aufsichtsrats gewählt. © Michael Schick

Im Vorfeld gab es Clinch wegen des Chef-Postens im Aufsichtsrat beim Energieversorger Entega. Jetzt hat Ex-Oberbürgermeister Partsch überraschend seinen Rückzug verkündet.

Der Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates des Energieversorgers Entega. Das Gremium wählte den 50-Jährigen am Donnerstag einstimmig, wie es in einer Mitteilung heißt.

Eigentlich wollte der kürzlich aus dem Amt ausgeschiedene OB Jochen Partsch (Grüne) weiterhin den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen – was ungewöhnlich ist, weil traditionell der amtierende OB diese Stelle inne hat. Partsch habe aber am Donnerstag mitgeteilt, dass er nicht mehr für das Mandat zur Verfügung stehe, sagte Entega-Sprecher Michael Ortmanns der FR. Über die Gründe für seinen überraschenden Rückzug war zunächst nichts bekannt.

Partsch hatte das Amt elf Jahre inne. „Mit seiner besonnenen Art, politischen Weitsicht und Entscheidungskraft hat er dazu beigetragen, dass Entega heute als einer der größten Ökoenergieversorger Deutschlands und Pionier der Energiewende ökonomisch, sozial und in der Region hervorragend dasteht“, lobte Vorstandsvorsitzende Marie-Luise Wolff.

Das kommunale Unternehmen verkündete am Donnerstag einen Rekord-Gewinn im Bereich der Erneuerbaren Energien. Dieser habe dazu beigetragen, dass man für das Geschäftsjahr 2022 ein herausragendes Ergebnis vorlege. Mit einem Umsatz von insgesamt über drei Milliarden Euro und einem Konzerngewinn von 34,4 Millionen Euro liege Entega über dem Vorjahresergebnis und über seinen Planzahlen, hieß es in einer Mitteilung. „Es zeigt sich, dass unsere Strategie voll aufgeht, konsequent auf die Erneuerbaren zu setzen“, sagte Wolff bei der Hauptversammlung des Unternehmens in Darmstadt. cka