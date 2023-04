Darmstadt: Protest gegen Ausbau der Autobahnen 5, 67 und 60

Von: Jens Joachim

Premiere: Bereits im Juni vorigen Jahres gab es in Südhessen eine erste Fahrradsternfahrt gegen den Ausbau von A5 und A67. © Helmut Weick

30 Umweltverbände, Netzwerke, Bündnisse und Initiativen aus ganz Südhessen veranstalten am kommenden Sonntag eine Fahrradsternfahrt mit vier Routen nach Bickenbach.

Unter dem Motto „Cycle for Change – Radeln für den Wechsel“ rufen für Sonntag, 23. April, 30 südhessische Umweltverbände und Initiativen zu einer Fahrradsternfahrt gegen den geplanten sechsspurigen Ausbau der Autobahnen 5, 67 und 60 auf. Zugleich soll laut einer gemeinsamen Mitteilung für eine bezahlbare sowie umwelt- und klimaschonende „Mobilität für alle“ demonstriert werden. Vorgesehen ist, aus vier Richtungen nach Bickenbach zu radeln. Die Veranstalter:innen rechnen mit rund 300 Demonstrierenden. Im Juni 2022 hatte es bereits eine vergleichbare Aktion gegeben.

Der Protest gegen den Ausbau der Autobahnen ist Teil des bundesweiten Aktionswochenendes für eine soziale, ökologische und klimagerechte Mobilitätswende. Die lokalen Organisationen, Netzwerke, Bündnisse und Initiativen – darunter mehrere „For Future“-Gruppen, lokale Gruppen des ADFC, BUND, Nabu, Naturfreunde, VCD und von Greenpeace – fordern die Neubewertung des Bundesverkehrswegeplans anhand von Klimaneutralität und Klimaanpassungsnotwendigkeiten.

Die geplanten Ausbauprojekte auf den Autobahnen 5, 67 und 60 fallen in die von der Bundesregierung beschlossene Planungsbeschleunigung. Dies habe zur Folge, „dass noch schneller ausgebaut und die Auswirkungen auf die Klimaziele nicht geprüft werden“, kritisiert Stefanie Klement von „Parents for Future“ Darmstadt und Umgebung. „Die Mittel für den Straßenbau sollten umgelenkt werden in den Ausbau von Schiene, ÖPNV und Radwegenetz für eine bezahlbare, allen zugängliche Mobilität auch auf dem Land“, schlägt daher Inge Schönhardt von Greenpeace Darmstadt vor.

Gefordert wird zudem ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, Tempo 80 auf Landstraßen und innerorts Tempo 30, ferner eine gerechte Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen in ÖPNV und Fernverkehr sowie die Verringerung des Güterverkehrs durch eine regionale Kreislaufwirtschaft.

Die vier Demonstrationszüge starten um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Rüsselsheim, um 11 Uhr auf dem Darmstädter Luisenplatz um 12.30 Uhr an der Nibelungenschule in Heppenheim und um 12.45 Uhr an der Stadthalle in Gernsheim. Von 14 Uhr an geht es vom Treffpunkt am Naturfreundehaus Moorhaus in Pfungstadt weiter nach Bickenbach, wo gegen 15 Uhr eine Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz geplant ist. Geplant ist auch ein Zwischenstopp mit einer Kundgebung an der Autobahnauf- und abfahrt Seeheim-Jugenheim der A5. Eine Demonstrationsfahrt auf der Autobahn hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg untersagt.

Eine Liste der Forderungen soll in Bickenbach den Landtagsabgeordneten der südhessischen Wahlkreise übergeben werden. Eingeladen wurden die Landtagsabgeordneten der Wahlkreise Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße.