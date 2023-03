Darmstadt: Optionen für Galeria-Filiale am Weißen Turm

Von: Annette Schlegl, Jens Joachim

Wird geschlossen: Die frühere Kaufhof- und heutige Galeria-Filiale am Weißen Turm. © Renate Hoyer

In Darmstadt soll der Standort des früheren Kaufhof geschlossen werden. Für das Kaufhaus-Gebäude gibt es bereits Überlegungen, dort ein „Mittendrin-Haus“ einzurichten.

Für die derzeitige Galeria- und frühere Kaufhof-Filiale am Weißen Turm, die im Gegensatz zur ehemaligen Karstadt-Filiale im Luisencenter Ende Januar 2024 geschlossen werden soll, gibt es bereits neue Nutzungsoptionen. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) teilte am Montagnachmittag mit, die Entscheidung, den Standort am Weißen Turm zu schließen, sei zwar bedauerlich, aber „zu erwarten“ gewesen. Partsch zufolge gibt es schon seit einigen Monaten „konstruktive Gespräche“ mit den Eigentümern der Immobilie.

In dem Kaufhaus-Gebäude könnte auf den frei werdenden Flächen ein „Mittendrin-Haus“ entstehen. „Wir wollen einen Ort mit Gastronomie und Einzelhandel, konsumfreien Treffpunkten, Raum für gesellschaftliches Engagement, Wissen, Arbeit, Produktion und neuen Räumen für die Stadtbibliothek schaffen“, äußerte Partsch. Mit Blick auf das „enorme Entwicklungspotenzial“ für die Darmstädter Innenstadt eröffne die Entscheidung „konkrete Möglichkeiten, Ideen aus dem Prozess zur Erstellung des Innenstadtentwicklungskonzepts umzusetzen“, so der OB.

Nach Angaben von Susan Klaeden, Betriebsratsvorsitzende der Galeria-Filiale im Luisencenter, seien von der geplanten Schließung der Filiale am Weißen Turm rund 60 Beschäftigte betroffen. Vorgesehen sei auch, die Markthalle von Galeria im Luisencenter zu schließen, und zwar bereits zum 30. Juni. Auch das dortige Restaurant werde zumachen. jjo/ann