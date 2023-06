Darmstadts scheidender OB im Interview: „Darauf achten, dass kein Stillstand in der Stadt einkehrt“

Von: Jens Joachim

In Darmstadt endet am kommenden Wochenende nach zwölf Jahren die Amtszeit von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). Im FR-Interview zieht er eine Bilanz.

Magistratssitzungen, Stadtverordnetenversammlung, Ehrungen, Gedenktafelenthüllungen – Herr Partsch, es macht derzeit nicht gerade den Eindruck, dass Sie am kommenden Wochenende die Amtsgeschäfte an Ihren Nachfolger Hanno Benz übergeben. Macht sich bei Ihnen nicht allmählich eine Abschiedsstimmung bemerkbar?

Eine Abschiedsstimmung ist zum einen immer dann bemerkbar, wenn ich in meiner Funktion als Oberbürgermeister an letzten Gremiensitzungen oder Gesprächen teilnehme, in denen mir viel Wertschätzung entgegengebracht wird und die Menschen überwiegend sagen, es war eine gute Zeit. Zum anderen mache ich meine Arbeit bis zum letzten Tag mit großer Freude. Ich bin ja ein arbeitender Oberbürgermeister. Und das mache ich bis zum Schluss.

Mit vollem Einsatz und Leidenschaft: Jochen Partsch bleibt bis zu seinem letzten Arbeitstag am kommenden Wochenende ein „arbeitender Oberbürgermeister“. © Michael Schick

Als Sie im Mai vorigen Jahres ankündigten, sich nicht für eine dritte Amtszeit zu bewerben, sprachen Sie von „großer Wehmut“. Hat diese sich inzwischen gelegt, oder ist sie immer noch vorhanden?

Die Entscheidung war richtig.

Sie bereuen die Entscheidung also nicht?

Nein, überhaupt nicht. Aber zugleich bin ich auch ein politisch denkender Mensch, der sich angesichts der globalen Krisen auch für aktuelle Fragestellungen, wie etwa die Wärmewende geschafft werden kann, interessiert. Ich bleibe dabei: Demokratie braucht Kontinuität, braucht aber auch Wechsel. Man sollte nicht so tun, als ob man der Einzige wäre, der diese Funktion ausüben kann. Im Übrigen muss man bescheiden bleiben. Wir haben in Hessen eine Magistratsverfassung. Ein Oberbürgermeister ist nur so stark wie ein starker Magistrat, auf den er sich verlassen kann. Und dieses Glück war mir beschieden.

Wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit zieht Darmstadts scheidender Oberbürgermeister Jochen Partsch im Interview mit der FR eine Bilanz nach zwölf Jahren an der Spitze des Darmstädter Magistrats. © Michael Schick

Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe für die Niederlage des von Ihnen unterstützten Grünen-Kandidaten Michael Kolmer bei der OB-Wahl? Fühlen Sie sich mitverantwortlich?

Ich glaube nicht, dass es eine Abstimmung über meine Politik war. Eine solche hätte in den Blick nehmen müssen, dass wir in den vergangenen zwölf Jahren eine Zunahme von rund 22 000 neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in der Stadt hatten. Das ist ja kein Zufall. Die Ansiedlungen von Alnatura, des Batterieherstellers Akasol, des europäischen Sitzes der Firma Kao in Eberstadt, die Ausweitung der Produktion der Firma Döhler, die Verlagerung der Firma Isra Vision oder die Investitionen der Firma Merck haben auch damit zu tun, dass man sich aktiv für sie einsetzt. Die Firmen konnten sich auf verlässliche kommunalpolitische Rahmenbedingungen stützen. Die Themen Wirtschaftsförderung und Infrastrukturentwicklung hätten im OB-Wahlkampf viel stärker in den Vordergrund gestellt werden müssen.

Wie bewerten Sie das Ergebnis der Oberbürgermeister-Wahl, war es ein Warnschuss für die Grünen?

Ja, das Ergebnis ist eine Warnung für die Grünen. Um hohe Wahlsiege und Zustimmung muss auch gekämpft werden – auch in der Auseinandersetzung mit Bürgerinitiativen, die bestimmte Infrastrukturprojekte in der Stadt ablehnen oder sogar verhindern wollen. Es ist uns nicht gelungen, die ökonomische, soziale und auch kulturelle Dynamik der Stadt, die Wohnungen und eine ökologische Verkehrsinfrastruktur braucht, im Wahlkampf deutlich zu machen.

Haben Sie zu wenig Aufmerksamkeit darauf gerichtet, die Bevölkerung etwa beim Thema Verkehrspolitik mitzunehmen?

Statt die Nordostumgehung zu bauen, haben wir uns dafür entschieden, die Straßen in der Stadt zu sanieren und im Hinblick auf eine verstärkte Radverkehrsförderung umzubauen. Ein gewisser Drive kam hier durch den Radentscheid in die Verkehrspolitik.

Was meinen Sie: Gab es eine latente oder gar offene Wechselstimmung in der Stadt?

Ich hatte den Eindruck, dass es – auch angesichts der bundespolitischen Entwicklungen – eine gewisse Anti-Grünen-Stimmung gab, die von einzelnen Initiativen gestützt wurde, die Kritik an Infrastrukturvorhaben der Stadt äußerten. Das finde ich auch okay. Aber ich bin überrascht, dass die Notwendigkeit der Schaffung von Infrastruktur – wie etwa der Straßenbahnbau zum Campus Lichtwiese der TU Darmstadt oder einer Erschließungsstraße für neue Wohngebiete für das Ludwigshöhviertel – auf so viel Beharrungskräfte traf.

Das Amt hat den Oberbürgermeister Darmstadts „geprägt und auch positiv verändert“

Wie hat Sie das Amt des Oberbürgermeisters geprägt oder sogar verändert?

Das Amt, vor dem ich in den vergangenen Jahren einen immer größeren Respekt bekommen habe, hat mich natürlich geprägt und auch positiv verändert. Es ist so vielfältig, weil ich beispielsweise sehr viel über Kultur, Ökonomie, Stadtentwicklung, über Städtepartnerschaften und den Aspekt der Solidarität erfahren habe. Das alles hat mein Leben bereichert. Ich bin reicher geworden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Die Reaktion auf unsachliche Kritik fällt mir mittlerweile leichter, weil ich vieles doch gelassener nehme. Vielleicht bin ich als Folge eines Schutzmechanismus auch dickfelliger geworden.

Was hat Ihnen Halt und Orientierung gegeben?

Glaubensstark gelassen: Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch verlässt sein Büro im Darmstädter Rathaus durchaus zufrieden und mit einem Lächeln. © Michael Schick

Ich bin zum einen christlich und in der katholischen Landjugendbewegung sozialisiert worden. Das prägt mich bis heute. Für mich gilt – trotz aller Schuld, die die Kirche auf sich geladen hat –: einmal katholisch, immer katholisch! Das ist mein Wertegerüst, auf das ich bis heute zurückgreife – etwa, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten oder die Ausrichtung der Sozialpolitik geht. Die katholische Soziallehre ist für mich sehr prägend. Zum anderen gibt mir meine Frau Halt und ist mir die wichtigste Beraterin. Und es gibt einen guten Freundeskreis, auf den ich mich verlassen kann.

Skizzieren Sie doch mal ein Resümee Ihrer Zeit als Oberbürgermeister?

Der Oberbürgermeister kann nur so gut sein wie der Magistrat, der ihn stützt und der die Vorlagen für die Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. In den vergangenen zwölf Jahren ist die Stadt von 148 000 auf inzwischen fast 165 000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Wir mussten trotzdem nicht über unsere Siedlungsgrenzen hinausgehen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir neue Arbeitsplätze, neue Wohnungen, neue Kinderbetreuungsplätze, neue Radwege, neue Schulen, neue Schwimmbäder, ein neues Fußballstadion und ein neues Klinikum gebaut haben. Und eine Stadt muss darüber hinaus auch noch spannend und lebenswert mit vielfältigen kulturellen Angeboten sein.

ZUR PERSON Jochen Partsch stammt aus dem unterfränkischen Hammelburg, wo er am 29. April 1962 geboren wurde. In Göttingen studierte er Sozialwissenschaften. Partsch war 1983 Mitbegründer des Kreisverbands der Grünen im Landkreis Bad Kissingen. Seit 1994 ist er mit Daniela Wagner verheiratet. Von 1995 bis 2004 war der Diplom-Sozialwirt Referent für lokale Beschäftigungsförderung bei der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen und von 2004 bis 2006 Dozent an der Hochschule Darmstadt für gemeinwesenorientierte Beschäftigungsförderung in benachteiligten Stadtteilen. Von 1997 bis 2006 war Partsch Stadtverordneter und von 2003 an Fraktionsvorsitzender der Grünen in Darmstadt. 2006 wurde er zum hauptamtlichen Stadtrat und Dezernenten für Soziales, Jugend, Wohnen, Arbeitsmarktpolitik, Frauenpolitik und Interkulturelle Angelegenheiten gewählt. In der Stichwahl der OB-Wahl setzte sich Partsch am 10. April 2011 mit 69,1 Prozent gegen Amtsinhaber Walter Hoffmann (SPD) durch. Am 19. März 2017 wurde er mit 50,4 Prozent schon im ersten Wahlgang wiedergewählt. Anfang Mai 2022 kündigte Partsch an, nicht für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Die OB-Stichwahl gewann Hanno Benz (SPD) gegen Michael Kolmer (Grüne). jjo

Der noch-OB von Darmstadt über seine politischen Versäumnisse

Was haben Sie in den vergangenen Jahren politisch versäumt?

Wir haben es versäumt, Menschen, die politikfern sind, näher an die Kommunalpolitik heranzuführen. Wir haben zwar die Bürgerbeteiligung mit den Stadtteilforen in Eberstadt und Arheilgen erst richtig aufgebaut und Leitlinien entwickelt. Ich glaube aber, dass es hier Defizite gibt. Die Herausforderung ist, die stillen und benachteiligten Bürgerinnen und Bürger, die nicht zur Wahl gehen und dem politischen System gleichgültig oder sogar ablehnend gegenüberstehen, stärker zu beteiligen. Das haben wir nicht geschafft und ist uns nicht wirklich gelungen. Es beteiligen sich überwiegend Menschen, die gut organisiert und meinungsstark sind. Vieles, was gut ist, wird offenbar als zu selbstverständlich genommen.

Gab es in der Vergangenheit Avancen, Sie aus Darmstadt wegzulotsen?

Es gab Avancen aus der Energiewirtschaft und einer größeren Stadt hinsichtlich einer OB-Kandidatur. Näheres möchte ich dazu aber nicht sagen.

Ist inzwischen klar, für welche „andere Aufgabe“, wie Sie im Mai vorigen Jahres sagten, Sie sich künftig engagieren werden?

Nein. Das ist noch nicht klar.

Würde nach der Landtagswahl im Herbst das Sozialministerium in Wiesbaden eine reizvolle Aufgabe bieten?

Sozialpolitische Gestaltungsmöglichkeiten sind immer super. Aber das werde ich nicht machen.

Was reizt Sie beruflich generell noch?

Mich interessiert und reizt die Arbeit mit Menschen und alles, was sinnstiftend ist, um mich etwa für eine bessere Klimapolitik, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und im Zusammenhang mit ökonomischen Fragestellungen zu engagieren.

Warum haben Sie sich als scheidender OB nochmals in den Aufsichtsrat des Versorgungsunternehmens Entega wählen lassen, und wer hat sie „gebeten“, wie sie es selbst formuliert haben, sich abermals in das Kontrollgremium wählen zu lassen?

Es gab aus der Entega heraus den Wunsch, dass ich mich dort weiter engagiere.

Wurde dieser Wunsch aus dem Vorstand heraus an Sie herangetragen?

Das waren verschiedene Leute aus der Entega.

Darmstädter OB hat noch nicht genug - will sich „weiter für die Energiewende und für dieses Unternehmen einsetzen“

Können Sie nicht loslassen?

Bei der Entega geht es um ein für mich bedeutsames politisches Handlungsfeld, in dem ich seit über 40 Jahren aktiv bin. Ich komme aus der Anti-AKW-Bewegung, habe mich schon Ende der 1990er Jahre für eine kostendeckende Einspeisevergütung in Darmstadt und dann für einen Rückkauf der Eon-Aktien und eine Rekommunalisierung des Versorgungsunternehmens eingesetzt. Ich würde mich daher gerne weiter für die Energiewende und für dieses Unternehmen einsetzen.

Werden Sie im nächsten Monat dann auch als Aufsichtsratsvorsitzender kandidieren?

Das werden wir dann sehen.

Wie geht es denn nun weiter in der Darmstädter Kommunalpolitik?

„Sowohl die Koalition als auch der neue Oberbürgermeister wissen ganz genau, dass sie kooperieren müssen“, sagt der nach zwölf Jahren aus dem Amt scheidende OB Jochen Partsch. © Michael Schick

Die Stadt bekommt einen neuen Oberbürgermeister, aber im Magistrat und in der Stadtverordnetenversammlung sind die Mehrheiten gleich geblieben. Beide Seiten sind nun aufgefordert, miteinander zurechtzukommen. Es wird für Herrn Benz sicher eine Herausforderung sein, die vielen Erwartungen, die von den verschiedenen Initiativen formuliert wurden und die ihn gestützt und unterstützt haben, nun umzusetzen. Man muss darauf achten, dass kein Stillstand in der Stadt einkehrt.

Sollten die Koalitionsfraktionen Grüne, CDU und Volt unbeirrt am Koalitionsvertrag festhalten oder sollte es künftig nicht doch eher eine Kooperation anstatt einer Konfrontation mit der größten Oppositionsfraktion, der SPD, geben, die vom kommenden Wochenende an den Oberbürgermeister stellen wird?

Kooperation ist immer besser als Konfrontation. Ob es Konfrontation statt Kooperation gibt, liegt nicht nur an den Mehrheitsfraktionen, sondern auch an der größten Oppositionsfraktion. Kooperation bedeutet auch Integrität in der Auseinandersetzung mit den kommunalpolitischen Fragestellungen. Hanno Benz ist ein erfahrener Politiker, der eine Geschichte in Darmstadt hat. Sowohl die Koalition als auch der neue Oberbürgermeister wissen ganz genau, dass sie kooperieren müssen. Es wäre nicht gut, auf Konfrontation zu gehen – weder für die Koalition noch für den neuen Oberbürgermeister und vor allem nicht – und das ist das Wichtigste – für die Stadt. Das Wohl der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger muss immer im Zentrum stehen.