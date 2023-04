Darmstadt: Neuer Studiengang widmet sich weicher Materie

Von: Claudia Kabel

Neuer Studiengang erforscht Polymere und Kunststoffe. © Sebastian Seiffert/TU

Der Stoff aus dem das Leben ist: TU Darmstadt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz bieten gemeinsam einen weltweit neuen Studiengang an.

Die Erforschung von weicher Materie und weichen Materialien ist Ziel eines neuen Masterstudiengangs, der vom Wintersemester 2023/24 an in einer Kooperation von Technischer Universität (TU) Darmstadt und Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU) erstmals angeboten wird.

Der Kooperationsstudiengang „Soft Matter and Materials“ erfordere ein ganzheitliches Verständnis von Physik und Chemie und richte sich an Absolvent:innen der Fächer Chemie, Chemical Engineering, Physik oder Materialwissenschaft, die sich wissenschaftlich in einem disziplinenübergreifenden und internationalen Umfeld weiterbilden möchten, teilte die TU mit. Das Angebot sei eines der ersten dieser Art weltweit. Bisher gebe es zwar an vielen Universitäten, auch an einigen deutschen Standorten, Masterprogramme im Bereich der Polymerwissenschaft, aber noch keine Studiengänge für das Feld der weichen Materie in seiner Gänze.

Zur sogenannten weichen Materie zählen Stofftypen wie Polymere und Kunststoffe, Detergenzien und Tenside sowie Kolloide und Dispersionen, die auf den ersten Blick als ganz verschiedene Stoffe erscheinen. „Bei genauerem Hinsehen zeigen sich fundamentale Gemeinsamkeiten, die ein Grund dafür sind, warum das Leben auf weicher Materie basiert“, erklärt JGU-Professor Sebastian Seiffert, einer der Initiatoren und Koordinatoren des Studiengangs.

Der englischsprachige Studiengang ist in vier Semester gegliedert, die wahlweise abwechselnd in Mainz und Darmstadt stattfinden. Bewerbungen sind bis 1. September möglich. cka