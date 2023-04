Darmstadt: Neuer Geschäftsführer am Klinikum

Von: Jens Joachim

Jörg Noetzel wird neuer Medizinischer Geschäftsführer des Darmstädter Klinikums.. Foto: Mühlenkreiskliniken © Mühlenkreiskliniken

Darmstadt Jörg Noetzel übernimmt medizinische Leitung / 60-Jähriger kommt aus Minden

Der exakte Zeitpunkt seines Kommens steht noch nicht fest, aber spätestens im Herbst wird Jörg Noetzel neuer Medizinischer Geschäftsführer des Darmstädter Klinikums. Noetzel ist derzeit Medizinischer Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Mühlenkreiskliniken, einem kommunalen Klinikkonzern mit Hauptsitz im ostwestfälischen Minden.

Noetzel wird Nachfolger von Nawid Khaladj, der seit 2018 Medizinischer Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des Klinikums Darmstadt war und der seit Mitte Januar 2023 in der Schweiz am Universitätsspital Zürich als Ärztlicher Co-Direktor tätig ist. Eine Findungskommission des Aufsichtsrats des Klinikums hatte laut einer Mitteilung des städtischen Klinikums Noetzel vorgeschlagen.

Darmstadts Stadtkämmerer und Klinikdezernent André Schellenberg (CDU) äußerte, mit Noetzel habe das Klinikum „einen versierten und erfahrenen Klinikmanager“ gewinnen können, der für einen großen kommunalen Klinikkonzern mit fünf Standorten und mehr als 5200 Mitarbeitenden Verantwortung getragen und diesen „maßgeblich fortentwickelt“ habe. Noetzel teilte mit, das Darmstädter Klinikum genieße einen „exzellenten Ruf“ und er habe großen Respekt davor, was von allen Beteiligten in den vergangenen Jahren geleistet worden sei.

Der 60-jährige, gebürtige Braunschweiger und Facharzt für Chirurgie absolvierte berufsbegleitend einen Studiengang im Klinikmanagement und schloss seine ärztliche Promotion an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen ab. Noetzel hat den Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken gebeten, seinen Vertrag aufzulösen. Das genaue Datum des Ausscheidens in Minden werde derzeit zwischen den Trägern und dem ausscheidenden Geschäftsführer verhandelt, teilte das Klinikum mit. jjo