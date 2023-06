Darmstadt: Neue Werbekampagne soll Mobilitätswende fördern

Von: Jens Joachim

Fünf Busse wurden teils oder komplett mit Slogans beklebt. © Rolf Oeser

Die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und das Mobilitätsunternehmen Heag mobilo starten für eine Viertelmillion Euro die Kampagne „DA DI & DU“.

Mit einer Werbekampagne unter dem Motto „DA DI & DU“ wollen die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg, die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina) und das kommunale Mobilitätsdienstleistungsunternehmen Heag mobilo „Impulse für die Mobilitätswende“ setzen. Das haben der neue Darmstädter Mobilitätsdezernent, Stadtrat Paul Georg Wandrey, der Erste Kreisbeigeordnete und stellvertretende Dadina-Vorstandsvorsitzende Lutz Köhler (beide CDU) sowie Johannes Gregor, einer der beiden Heag mobilo-Geschäftsführer, bei der Vorstellung der Kampagne an der Straßenbahn- und Bushaltestelle Böllenfalltor mitgeteilt.

Für die Erstellung einer Internetseite (www.dadi-du.de), die Kreation von Werbeslogans („Von Parkplatzfrust zu Reiselust“), die Gestaltung und den Druck verschiedener Werbematerialien wie einem Faltblatt, Postkarten und Werbeflächen auf fünf Bussen werden nach Auskunft von Heag mobilo-Sprecher Lennart Sauerwald bis übernächstes Jahr insgesamt 250 000 Euro bereitgestellt. Die Kosten teilen sich zu je einem Drittel die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg und Heag mobilo.

Ziel der Kampagne, auf die sich Spitzenpolitiker von Stadt und Kreis 2019 und 2020 auf zwei sogenannten „Verkehrsgipfeln“ verständigt hatten, soll es sein, „Menschen auf ihren alltäglichen Wegen Impulse für die Nutzung alternativer Verkehrsformen zu geben“. Farbig gestaltete Symbolgrafiken und Werbeslogans sollen „dazu anregen, das eigene Mobilitätsverhalten zu überprüfen“, heißt es in einer Heag mobilo-Mitteilung. Und auf der neuen Internetseite gibt ein „Routencheck“ für 500 verschiedene Wege in und um Darmstadt „konkrete Tipps, wie der Weg zur Arbeit oder zum Freizeitangebot mit einer alternativen Mobilitätsform zurückgelegt werden kann“.

Praktisch sieht das so aus: Wer zum Beispiel in Darmstadt-Arheilgen wohnt, bekommt bei den Wegen in die benachbarten Stadtteilen oder die Innenstadt entweder das Fahrrad, Bikesharing oder den vergleichsweise teuren Online-Demand-Shuttle „Heinerliner“ empfohlen. Auf fast allen Strecken in die Landkreiskommunen wird das Auto empfohlen. Für die ausgewählte Route gebe es „bisher leider noch keine Mobilitätsalternative, die im Vergleich zum Auto empfehlenswerter ist“, heißt es. Fahrten mit dem Bus, der Straßenbahn oder kombinierte Fahrten mit dem Fahrrad, der S-Bahn oder Zügen werden hingegen überhaupt nicht als alternative Mobilitätsangebote empfohlen.