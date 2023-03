Darmstadt: Neue Rheinstraßenbrücke wird deutlich teurer als geplant

Von: Jens Joachim

In Darmstadt steht Autofahrenden ab Montag, 3. April, eine Umleitung bevor. Wer in die Innenstadt will, muss künftig eine andere Route wählen.

Darmstadt – Wer vom Darmstädter Kreuz auf der Rheinstraße in die Innenstadt fahren will, muss vom kommenden Montag (3. April) an bis voraussichtlich 2027 eine Umleitung fahren. Stadtauswärts besteht noch bis Jahresende „freie Fahrt“. An diesem Mittwoch (29. März) informiert die Stadt Darmstadt von 18 Uhr an digital über das Bauvorhaben.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) spricht von einem „Brückenschlag in die Zukunft“: Anfang nächster Woche wird am westlichen Eingang von Darmstadt mit den vorbereitenden Arbeiten zum Abriss und Neubau der Rheinstraßenbrücke begonnen.

Abrissreif: Die Rheinstraßenbrücke südlich des Darmstädter Hauptbahnhofs überspannt die Gleise der Main-Neckar-Bahn. © Rolf Oeser

Das rund 270 Meter lange Bauwerk, das von 1910 bis 1912 südlich des Hauptbahnhofs von der preußisch-hessischen Eisenbahnverwaltung errichtet wurde und Mitte der 1950er-Jahre für den Bau der Bahnoberleitung angehoben wurde, muss dringend erneuert werden. Auf einer Schadenskala, die bis 4 geht – was eine Schließung bedeuten würde –, ist laut Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne) inzwischen die Marke 3,9 erreicht worden.

Darmstadt: Rheinstraßenbrücke soll bis 2027 erneuert werden

Die Verkehrsbelastung ist enorm: Rund 50.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Brücke. Weiter westlich mündet die B26 in die A472, die zum Darmstädter Autobahnkreuz führt. Zudem queren pro Tag 250 Straßenbahnen die Rheinstraßenbrücke und etwa 250 Züge fahren täglich auf den darunter liegenden Gleisen der Main-Neckar-Bahn. Nachdem bereits in den vergangenen Jahren die beiden weiter südlich stehenden Brücken erneuert worden sind, kann nun mit dem bis 2027 dauernden Neubau der Rheinstraßenbrücke begonnen werden.

Der Neubau: So soll die neue Rheinstraßenbrücke aussehen, die nach den derzeitigen Planungen im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden soll. © Knights Architects

Rheinstraßenbrücke in Darmstadt wird mehr als 100 Millionen Euro kosten

Vom kommenden Montag, 3. April, an können Kraftfahrzeuge die Brücke nur noch stadtauswärts befahren. Der stadteinwärts fließende Verkehr wird über die Deutsch-Telekom-Allee oder die Straße „Am Kavalleriesand“ und weiter über die Hilpertstraße, den Haardtring und die Berliner Allee umgeleitet.

Wegen des Baus der neuen Rheinstraßenbrücke gilt von Montag, 3. April, an eine Umleitung für den stadteinwärts fließenden Verkehr. Stadtauswärts kann die Brücke noch bis Ende des Jahres befahren werden. © Infografik: FR

Bislang hatte die Stadt mit Kosten von 60 Millionen Euro kalkuliert. Nach Angaben Kolmers wird sich das Projekt jedoch auf mehr als 100 Millionen Euro verteuern. Mindestens 22 Millionen Euro wird das Land zuschießen, auch Heag mobilo und die Deutsche Bahn übernehmen Anteile.

Die Rheinstraßenbrücke in Darmstadt wird deutlich breiter

Die neue Brücke wird mit 43,5 Meter deutlich breiter als der bislang 26,5 Meter breite Bestandsbau. Fußgänger:innen und Radfahrer:innen erhalten auf beiden Seiten mehr Platz. Die Straßenbahnen fahren künftig, anders als heute, auf einer eigenen Trasse in der Fahrbahnmitte.

Auch die Buslinien werden zum Teil über den erhöhten Gleiskörper geführt. Für den Kraftfahrzeugverkehr sind stadtauswärts drei Fahrspuren geplant, stadteinwärts wird es zwei Fahrstreifen geben. Auch eine Stauwarnanlage ist vorgesehen, die einen möglichen Rückstau auf die A472 verhindern soll.

Rheinstraßenbrücke in Darmstadt: Zum Auftakt Bauarbeiten am Kanal

Um den Abriss und den Neubau der Rheinstraßenbrücke vorzubereiten, wird von Montag an der Kanal im Bereich des Maritim-Hotels erneuert. Um die Entwässerung der neuen und breiteren Brücke gewährleisten zu können, muss der Kanal bis zu den Kreuzungen Rheinstraße/Am Kavalleriesand und Rheinstraße/Berliner Allee vergrößert werden.

Bereits von diesem Mittwoch an wird die Baustelle für den Kanalbau eingerichtet, damit die zunächst notwendige Kampfmittelsondierung erfolgen kann.

Die neue Rheinstraßenbrücke soll deutlich breiter werden als das derzeitige Bauwerk. © Rolf Oeser

Darmstadt: Bau einer Behelfsbrücke geplant

Im Mai soll dann mit dem Bau einer Behelfsbrücke nördlich des Bestandsbauwerks begonnen werden. Die soll dazu dienen, die Versorgungsleitungen aufzunehmen, die derzeit in der Rheinstraßenbrücke liegen. Später soll die Behelfsbrücke dazu dienen, den Fuß- und Radverkehr während der Hauptbauphase mit einem möglichst geringen Umweg über die Bahngleise der Main-Neckar-Bahn zu führen (Jens Joachim)

Online-Informationen Eine digitale Infoveranstaltung über das Bauprojekt beginnt an diesem Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr. Der Einwahllink lautet https://lmy.de/TNyeZ Telefonisch kann man sich unter der kostenfreien Nummer 0619/6781 9736 und der Meeting-Kennnummer 2379 737 4570 einwählen. Fragen zum Projekt können unter rheinstrassenbruecke@darmstadt.de gestellt werden. Wegen der Bauarbeiten kommt es ab Montag auch auf den Linien 40, AIR, K und R zu Umleitungen und Verlegung von Haltestellen. Weitere Infos unter darmstadt.de/rheinstrassenbruecke und heagmobilo.de