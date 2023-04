Darmstadt: Neue Praxis für Behandlung psychisch Erkrankter

Von: Claudia Kabel

Teilen

Vitos eröffnet neue Praxis in Darmstadt. Die Nachfrage nach Behandlungsmöglichkeiten vor Ort ist groß.

Gesundheitsdienstleister Vitos will hessenweit seine ambulante psychotherapeutische Versorgung ausbauen. Anfang April hat nun die Vitos Praxis für psychische Gesundheit Darmstadt eröffnet. Für psychisch erkrankte Menschen aus Darmstadt und dem Umland gibt es damit ein zusätzliches ambulantes Behandlungsangebot, teilte Vitos mit.

„Um schwere Krankheitsverläufe möglichst zu vermeiden, ist eine zeit- und wohnortnahe Versorgung wichtig“, sagt Philipp Schlösser, Vitos Konzerngeschäftsführer COO. Vitos betreibt bislang zwei Praxen für psychische Gesundheit in Pohlheim (Landkreis Gießen) und Kassel.

Nun sind im April die Standorte Darmstadt und Lohra (Landkreis Marburg-Biedenkopf) hinzugekommen. Bereits jetzt gebe es viele Anfragen für die neue Praxis in Darmstadt. Daran sehe man, wie hoch die Nachfrage nach ambulanten Therapieplätzen ist, so Katrin Schäfer, Geschäftsführerin der Gesellschaft Vitos Medizinische Versorgungszentren (MVZ), die die Praxis betreibt. Es sei geplant, die Behandlungskapazitäten für die Darmstädter Praxis im Laufe des Jahres auszuweiten.

Vitos

Betreiber der Vitos Praxis für psychische Gesundheit Darmstadt ist die Vitos Medizinische Versorgungszentren gGmbH mit Sitz in Kassel. Die Gesellschaft gehört zum Vitos Unternehmensverbund.

Die Kernaufgabe von Vitos ist die Diagnostik und Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen in psychiatrischen, psychosomatischen und forensisch-psychiatrischen Kliniken. Mit 3.700 Betten/Plätzen ist das Unternehmen in Hessen größter Anbieter für die ambulante, teil- und vollstationäre Behandlung psychisch kranker Menschen. Etwa 47.200 körperlich erkrankte Menschen behandelt Vitos in seinen Fachkliniken für Neurologie und Orthopädie ambulant und stationär.

Die begleitenden psychiatrischen Dienste richten sich an Menschen mit einer seelischen Behinderung, die psychiatrische Reha an Erwachsene mit komplexen psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen, die Behindertenhilfe an Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Für Jugendliche gibt es ein sozialpädagogisches Angebot. Insgesamt bieten sie 2.500 Plätze.

11.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften an 114 Standorten in 76 Orten einen jährlichen Gesamtertrag von 700 Millionen Euro. Sie behandeln insgesamt 43.000 Patient:innen stationär und 175.000 ambulant.

Vitos besteht in Hessen aus 18 verbundenen gemeinnützige Unternehmen. Sitz der Unternehmenszentrale ist Kassel. Alleingesellschafter ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen. cka