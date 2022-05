Darmstadt: Neue Aufzüge und höhere Bahnsteige in Eberstadt

Von: Jens Joachim

Teilen

Am Darmstädter Nordbahnhof können zwar abends wunderschöne Sonnenuntergänge beobachtet werden. Die Bahnsteige werden aber noch mindestens vier Jahre lang nicht barrierefrei zu erreichen sein. © Jens Joachim

Die Deutsche Bahn modernisiert die Station in Eberstadt für 16,5 Millionen Euro. Die Aufzüge am Nordbahnhof sollen allerdings erst in den Jahren 2026 bis 2028 installiert werden.

Im Zuge eines Gemeinschaftsprojekts hat die Deutsche Bahn (DB) die Haltestation im südlichen Darmstädter Stadtteil Eberstadt für rund 16,5 Millionen Euro modernisiert. Das Bauvorhaben war Bestandteil einer Rahmenvereinbarung des Bundes, des Landes Hessen, der Stadt Darmstadt, der DB und des Rhein-Main-Verkehrsverbunds.

Zwei neue Aufzüge sowie auf nun 76 Zentimeter erhöhte Bahnsteigkanten ermöglichen es den Reisenden nun, bequemer und stufenfrei zu den Zügen zu gelangen. Für mehr Komfort der Fahrgäste sorgen außerdem die komplett modernisierte Personenunterführung und die neue Bahnsteigausstattung mit modernen Sitzmöbeln, Infovitrinen und einem umweltfreundlichen Beleuchtungssystem, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.

Für Radlerinnen und Radler wurden zwei neue Bike- and Ride-Anlagen auf der West- und der Ostseite der Bahnstation errichtet. Dort befinden sich nun 84 Stellplätze, sechs Abstellbügel und sieben Fahrradboxen.

Stefan Schwinn, der Leiter des Regionalbereichs Mitte der DB Station & Service AG, äußerte, mit der modernisierten Verkehrsstation gehe die Bahn „bestmöglich“ auf die Bedürfnisse ihrer Fahrgäste ein. Zugleich würden neue Anreize für die Nutzung einer umwelt- und klimafreundlichen Fortbewegung geschaffen.

Von den neun Bahnstationen in der Stadt sind schon sieben barrierefrei umgestaltet worden. Vorgesehen ist noch, die Station im Stadtteil Kranichstein, die nach Angaben einer Bahnsprecherin seit Ende 2020 stufenfrei erreichbar ist, bis Ende 2023 barrierefrei auszubauen.

Das bedeutet, dass die Bahnsteige auf 76 Zentimeter angehoben werden, um einen komfortablen Einstieg in die Waggons der Züge zu ermöglichen, deren Einstiege in vergleichbarer Höhe liegen.

Geplant ist zudem, auch den Nordbahnhof umzugestalten. Eine Erneuerung der Bahnsteige 3 und 4 mit Rillenplatten und einem höheren Bahnsteig erfolgte bereits im Jahr 2019.

Bis Ende 2022 werden die Bahnsteige 1 und 2 erneuert und erhöht. Ende 2022/Anfang 2023 soll dann mit der Planung für den Bau von zwei Aufzügen begonnen werden. Vorgesehen ist nach Auskunft der Bahnsprecherin, die Aufzüge in den Jahren 2026 bis 2028 zu installieren.

Über die ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim informiert die DB – jeweils von 12 bis 19 Uhr – am Mittwoch, 1. Juni, auf dem Festplatz an der Mühlstraße in Pfungstadt und am Donnerstag, 2. Juni, in der Darmstädter Heimstättensiedlung auf dem Ollendorfplatz.