Darmstadt: Neubau für Heinrich-Hoffmann-Schule beginnt

Von: Claudia Kabel

So soll der Neubau der Heinrich-Hoffmann-Schule in Darmstadt enmal aussehen. © v-architekten gmbh Köln

Der Grundstein für das neue Gebäude der Heinrich-Hoffmann-Schule ist gelegt. Auch ein Wasserspielplatz und eine Turnhalle sind geplant

Der Grundstein für den Neubau der Heinrich-Hoffmann-Schule sowie eine neue Kindertagesstätte ist am Montag in Darmstadt gelegt worden. Nach Abschluss der Arbeiten zwischen Stadtmauer, Jugendstilbad und Woogsplatz fasst der Bau neben einer dreizügigen Grundschule für 300 Kinder, auch eine Kita für 100 Kinder, einen neuen öffentlichen Wasserspielplatz und eine Turnhalle. Das teilte die Stadt mit. Ziel sei der Bezug der Gebäude im Schuljahr 2023/24.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sagte, der Neubau sei eine „weitere direkte und absolut notwendige Investition in die Qualität der Bildungsinfrastruktur“ der Stadt. Damit erhielten Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und die Betreuung der Heinrich-Hoffmann-Schule eine moderne Schule mit ausreichendem Platz, eine neue innerstädtische Kindertagesstätte mit U3- und Ü3-Betreuung und eine Turnhalle, die auch für Darmstädter Vereine zur Verfügung stehe.

Umgesetzt werden soll das Projekt in Hybridbauweise, bei dem ein Großteil der Außenwände und die Fassaden vorgefertigt geliefert werden. Städtische Klimaziele sollen sich in einer Dachbegrünungen, inklusive Regenwasserspeicherung, Photovoltaikanlagen der Begrünung des tiefer gelegenen Schulhof niederschlagen.

Die alte Schule an der Hoffmannstraße habe nicht mehr den baulichen und pädagogischen Anforderungen entsprochen, so Schuldezernent Holger Klötzner (Volt). Vorausgegangen war der umstrittene Umzug der BMX-Anlage von der Stadtmauer in den Bürgerpark. cka