Darmstadt: Mit der Straßenbahn weiter nach Wixhausen

Von: Jens Joachim

An der Endhaltestelle am Dreieichweg in Arheilgen müssen Fahrgäste derzeit in den Bus nach Wixhausen umsteigen. © Monika Müller

Eine Machbarkeitsstudie zur Anbindung und Erschließung des nördlichen Darmstädter Stadtteils liegt vor. Laut der Untersuchung wäre das 62-Millionen-Projekt förderfähig.

Wer derzeit tagsüber etwa vom Luisenplatz mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Wixhausen möchte, der kann den nördlichsten und kleinsten Darmstädter Stadtteil nicht umsteigefrei erreichen. Entweder benutzen Fahrgäste die Straßenbahn zum Darmstädter Hauptbahnhof und fahren dann mit der S-Bahn der Linie 3 in 22 Minuten zum Bahnhof Wixhausen, oder sie steigen in einen Bus der aktuellen Ersatzlinie 8, der wegen der Bauarbeiten an der Frankfurter Straße statt der Straßenbahnen bis zur Endhaltestelle am Dreieichweg in Arheilgen fährt. Dort müssen Fahrgäste, die weiter nach Wixhausen wollen, in einen Bus der Linie WX umsteigen.

Um die schon lange geforderte umsteigefreie Verbindung in die Innenstadt voranzubringen und zugleich für eine bessere Erschließung von Wixhausen zu sorgen, hat die Stadt von der Düsseldorfer Ingenieurgesellschaft Spiekermann eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen. Die 90-seitige Untersuchung wurde jüngst vom Magistrat zur Kenntnis genommen.

In der nun vorliegenden Studie werden verschiedene Möglichkeiten der Erschließung von Wixhausen durch eine Straßenbahn untersucht und sechs Varianten für ein entsprechendes ÖPNV-Angebot miteinander verglichen. Das Werk soll nun auch in den Fachausschüssen, im Ortsbeirat Wixhausen und in der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt und beraten werden.

Weil während des Bearbeitungszeitraums der Studie parallel noch vorbereitende Untersuchungen für ein städtebauliches Entwicklungsvorhaben in Wixhausen-Ost liefen, werden die dort untersuchten Flächen im Text der Machbarkeitsstudie noch als Potenzial- oder Entwicklungsflächen aufgeführt. Stadtrat und Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne) weist jedoch in einer Mitteilung der Stadt nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die vorbereitenden Untersuchungen beendet seien und von der Stadt nicht mehr neu aufgenommen würden.

Im Zuge des Vergleichs der sechs untersuchten Varianten hat sich das Düsseldorfer Ingenieurbüro auf die Variante 6 als Vorzugsvariante festgelegt. Die 3,3 Kilometer lange Tramstrecke würde an der Wendeschleife in Arheilgen beginnen und zum GSI-/FAIR-Campus im Nordosten von Wixhausen führen. Geplant sind sechs Haltestellen in der Straße In den Wingerten, der Verdistraße, der Schönbergstraße, der Messeler-Park-Straße, der Merianstraße und am GSI-Helmholtzzentrum. Vier der sechs Haltestellen könnten der Studie zufolge komplett barrierefrei gestaltet werden. An den Haltestellen Schönbergstraße und Messeler-Park-Straße müssten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Sonderlösungen gefunden werden. Mit der vorgesehenen Trasse könnten fast alle Teile der östlich der S-Bahn-Strecke gelegenen Wohngebiete erschlossen werden. Und auch eine Anbindung des GSI-/Fair-Campus an den S-Bahnhof Wixhausen sei über einen „Wanderumstieg“ von etwa 450 Metern gegeben.

Für die Vorzugsvariante wurde eine überschlägige Nutzen-Kosten-Untersuchung durchgeführt. Danach ergibt sich ein deutlicher Nutzenüberschuss und ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis. Die Förderfähigkeit des Vorhabens, das im Preisstand 2016 rund 62 Millionen Euro kosten würde, wäre gegeben. „Aufgrund des positiven Nutzen-Kosten-Verhältnisses kann im nächsten Schritt eine vertiefte Nutzen-Kosten-Untersuchung durchgeführt werden, um die in der Machbarkeitsstudie ermittelten Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung zu überprüfen und zu präzisieren“, schreibt Stadtrat Kolmer.

Am nördlichen Rand von Darmstadt-Arheilgen befindet sich der Wendehammer für die Straßenbahnen. © Monika Müller