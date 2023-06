Darmstadt: Mehr Personal und neue Struktur im Ausländeramt

Von: Jens Joachim

Zentrale Lage: Die Darmstädter Ausländerbehörde befindet sich im Bürger- und Ordnungsamt im Luisencenter am Luisenplatz. © Rolf Oeser

Von den geplanten zwölf neuen Stellen im Darmstädter Ausländeramt konnten bislang fünf nicht besetzt werden. Eine Leitungsstelle wird bereits zum dritten Mal ausgeschrieben.

Die Zustände in der Darmstädter Ausländerbehörde sind in den vergangenen Jahren etwa von der Studierendenvertretung der Technischen Universität immer wieder als „unzumutbar“ bezeichnet worden. Auch der bisherige Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) räumte am vergangenen Sonntag in seiner Abschiedsrede ein, leider habe man es nicht geschafft, die Behörde „fit zu machen“.

Seit dem Frühjahr wird das Personal jedoch sukzessive aufgestockt. Der zuständige Dezernent, Stadtrat Paul Georg Wandrey (CDU), setzt die Empfehlungen einer Beratungsfirma bezüglich der Optimierung von Verwaltungsabläufen seit Anfang Februar um.

Neuer Struktur im Ausländeramt in Darmstadt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten die jeweiligen Anliegen und Anträge nun nicht mehr buchstabenbezogen entsprechend der Namen der Antragsteller:innen ab, sondern es wurden fünf themenbezogene Teams für den Servicebereich, Ausbildung und Erwerbstätigkeit, Familie und besondere Aufenthaltsrechte sowie das Team „Asyl und humanitär“ gebildet.

Laut Wandrey haben die Beschäftigten die Neustrukturierung „sehr positiv angenommen“. Gerade bei Vertretungen wegen Urlaubs oder Krankheit habe die neue Struktur „erhebliche Vorteile“, weil innerhalb der Teams flexibel Vertretungen übernommen werden könnten, was zuvor nicht möglich gewesen sei.

Ausländeramt Darmstadt: Von zwölf neuen Stellen fünf noch unbesetzt

Von den geplanten zwölf neuen Stellen konnten laut Wandrey bislang fünf nicht besetzt werden. Vor allem die Leitungsstelle für das Team „Ausbildung und Erwerbstätigkeit“ habe bislang nicht besetzt werden können, weshalb eine dritte Ausschreibung veröffentlicht worden sei. Der Fachkräftemangel erschwere die Stellensuche.

Das Serviceteam besteht Wandrey zufolge aus einer Leitung und zehn Beschäftigten. Ende Mai konnten fünf Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt werden. Nach Einstellung und Einarbeitung soll das Team dann die Erreichbarkeit der Ausländerbehörde via Hotline, E-Mails und die Vorsprachen ohne Termin sicherstellen. Die Einarbeitungsphase werde allerdings noch bis etwa Herbst dauern.

Darmstadt: Erreichbarkeit der Ausländerbehörde soll sich verbessern

Derzeit können nach Angaben von Stadtrat Wandrey im Durchschnitt täglich zwischen 60 und 80 Personen, an manchen Tagen sogar bis zu 100 Kunden, die keinen Termin zur Vorsprache bekommen haben, doch noch kurzfristig angehört werden. Wenn die Besetzung der Stellen und die Einarbeitung weiterhin so voranschreite, werde sich die Erreichbarkeit der Ausländerbehörde Wandrey zufolge „in absehbarer Zeit erheblich verbessern“, so dass sich die Beschwerden deutlich reduzieren würden.

Die Beschäftigten der Behörde seien „alle hoch motiviert und engagiert, und wir können versichern, dass alle Verantwortlichen mit Nachdruck an der Wiederherstellung eines zufriedenstellenden Service arbeiten“, versichert der Stadtrat.