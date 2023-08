Darmstadt: Mehr als 1000 Arten in der Postsiedlung nachgewiesen

Von: Jens Joachim

Artensucher: Harald Rühl (l.) und Jan Becker (r.) mit Bauverein-Vorstand Armin Niedenthal präsentieren die neue Infotafel. © Peter Jülich

Hobbyfotograf und Biologe dokumentieren Lebewesen in einem Biotop an der Oppenheimer Straße, den der Nachbarschaftsverein „Zusammen in der Postsiedlung“ hegt und pflegt.

Auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück an der Oppenheimer Straße ist in den vergangenen vier Jahren eine kleine Oase mitten in der Darmstädter Postsiedlung entstanden. In Kooperation und mit finanzieller Unterstützung des Bauvereins, dem städtischen Immobilienunternehmen, hat der Nachbarschaftsverein „Zusammen“ in der Postsiedlung ein Biotop geschaffen, in dem inzwischen 1130 Arten leben – von A wie Ameise bis hin zu Z wie Zikade.

Im Mai war mit dem Königskerzen-Mönch, einem Schmetterling, die 1000. Art auf der Grünfläche entdeckt und auf der Onlineplattform inaturalist.org, die von Naturfreundinnen und -freunden betrieben wird, dokumentiert und von Fachleuten bestätigt worden.

Eine Tafel am Wegesrand informiert über die biologische Vielfalt in dem Biotop in der Postsiedlung an der Oppenheimer Straße. © Peter Jülich

Fotografiert wurden die Tiere von zwei Hobbyfotografen: Harald Rühl, der eigentlich im Stadtplanungsamt arbeitet, und Biologe Jan Becker.

Becker und Rühl, die jede Woche etwa zehn Stunden auf dem Areal verbringen, um neue Insekten zu entdecken und zu dokumentieren, haben in vielen Hundert Stunden Arbeit eine beeindruckende Sammlung von Biotoptieren zusammengetragen. Die werden nach wissenschaftlichen Standards erfasst.

Biotop in Postsiedlung in Darmstadt: „Biologische Schnitzeljagd“ am 2. September

Keine Kaugummis: An dem Biotop steht auch ein Automaten, der mit kleinen Kugeln mit Blumensamen bestückt ist. © Peter Jülich

Am Donnerstagnachmittag wurde am Rand des Biotops in Anwesenheit von Bauverein-Vorstand Armin Niedenthal eine Infotafel enthüllt, die auf das reichhaltige Artenvorkommen auf der kleinen Grünfläche, die unbebaut bleiben wird, hinweist.

Am Samstag, 2. September, bietet Jan Becker von 17 Uhr an eine dreieinhalbstündige „Biologische Schnitzeljagd“ in und um das Biotop an. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren. Die Teilnahme kostet fünf Euro für ein anschließendes Abendessen. Eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse kontakt@postsiedlung.de ist erforderlich.

www.postsiedlung.de