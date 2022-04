Darmstadt: Markanter Bau statt Blumenladen

Von: Jens Joachim

Der Neubau entsteht auf einem Grundstück an der Ecke der Nieder-Ramstädter Straße (re.) und der Heinrichstraße. © Visualisierung: Planquadrat

Auf dem Areal „Am Tierbrunnen“ in der Nähe des Alten Friedhofs sollen auf dem Eckgrundstück der Nieder-Ramstädter Straße und der Heinrichtstraße 37 Wohnungen errichtet werden.

Das exponierte Grundstück an der Kreuzung der Nieder-Ramstädter Straße und der Heinrichstraße in der Nähe des Alten Friedhofs wird sich radikal verändern. Die derzeitige zweigeschossige Bebauung, in der zuletzt auch ein Blumenladen integriert war, wird einem markanten sechs- bis siebengeschossigen Gebäudekomplex weichen. Die Stadt plant laut einer Mitteilung, auf dem Eckgrundstück auf dem Areal „Am Tierbrunnen“ 37 neue Wohnungen – davon zehn geförderte – zu schaffen.

Stadtrat Michael Kolmer (Grüne), der auch Planungsdezernent der Stadt ist, spricht von einer „gestalterischen Aufwertung der stadträumlich exponierten Lage“. Zugleich werde an dieser Stelle „weiterer dringend benötigter Wohnraum“ geschaffen. Ergänzt werden soll der Gebäudekomplex im Erdgeschoss um einen Lebensmittel-Nahversorger sowie gastronomische Betriebe. Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage vorgesehen.

Auf dem Eckgrundstück befinden sich derzeit leerstehende zweigeschossige Wohngebäude und im hinteren Bereich Hallen, die früher als Werkstätten genutzt wurden. Nach Angaben der Stadt weist das Areal „deutliche städtebauliche Defizite“ auf. Die bisherige Nutzung werde „dem Potenzial des Standortes in keiner Weise gerecht“. Eine Aufwertung des Areals sei „städtebaulich dringend geboten“, umschreibt auch Planungs- und Umweltdezernent Kolmer den derzeitigen Zustand.

Im Rahmen eines Wettbewerbs ist nach Angaben der Stadt das Konzept des Darmstädter Architektur- und Stadtplanungsbüros Planquadrat mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden.

Das Konzept sieht vor, auf den privaten Grundstücken die exponierte Ecklage des Areals mit einem sechs- bis siebengeschossigen Punkthaus zu betonen und mit einer sogenannten grünen Fuge den Übergang zur Blockrandbebauung in der Heinrichstraße zu schaffen. Vorgesehen ist zudem, an die bestehenden Geschosswohnungen des städtischen Bauvereins ein ebenso hohes Wohngebäude anzuschließen. Die Architektinnen und Architekten planen, die zwischen den Baukörpern liegende Fläche zu begrünen und an die benachbarte parkähnliche Grünanlage „Am Tierbrunnen“ und darüber hinaus an den stark begrünten Hauptfriedhof anzubinden.

Vorgesehen ist, das entsprechende Bebauungskonzept nun dem Magistrat vorzulegen. Für die Realisierung der Planung ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich. Zu den Kosten oder zu einem möglichen Baubeginn machte die Stadt keine Angaben. Eigentümerin des rund 2000 Quadratmeter großen Areals südöstlich des Kreuzungsbereichs der Heinrichstraße und Nieder-Ramstädter Straße ist die Roki-Grundstücksverwaltungsgesellschaft.

So soll sich der Gebäudekomplex in Richtung der Nieder-Ramstädter Straße präsentieren. © Visualisierung: Planquadrat