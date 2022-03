Darmstadt: Lilien-Fans sammeln über 25.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Auf der Gegengerade im Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt entrollten Fans der Darmstädter Lilien vor dem Anpfiff des Spiels gegen den 1. FC Heidenheim eine große Fahne in den Nationalfarben der Ukraine.

Darmstadt

Von Jens Joachim schließen

Gelungene Spendenaktion der Anhänger des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Hilfskonvoi auf dem Weg an die an die polnisch-ukrainische Grenze.

Fans des SV Darmstadt 98 haben am Freitagabend 25 435 Euro gesammelt, um Hilfsprojekte für die vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Auf der Gegengeraden hatten Lilien-Fans kurz vor Anpfiff des Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim eine riesige ukrainische Flagge entrollt und dies mit der Botschaft „Bleibt stark“ verbunden. 16 735 Euro Bargeld wurden mit Eimern eingesammelt. Und 8700 Euro kamen zusammen, weil Fans ihr Becherpfand für die Spendenaktion zur Verfügung stellten. Am Sonntagabend startete zudem ein Hilfskonvoi mit von Fans gespendeten Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze. Mit Hilfe der Spenden kann nun auch der inzwischen sehr teure Sprit für die Fahrt des Konvois bezahlt werden. Der Rest des Geldes soll an „Ärzte ohne Grenzen“ überwiesen werden, teilten mehrere Faninitiativen und das Darmstädter Fanprojekt mit. jjo