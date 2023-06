Darmstadt: Leibgardisten als Kriegsverbrecher

Von: Jens Joachim

Ein historisches Forschungsprojekt der Technischen Universität Darmstadt bestätigt Recherchen des „Bündnis gegen Rechts“.

Die wissenschaftliche Erkenntnis ist nicht neu: Das einstmals in Darmstadt beheimatete Infanterieregiment Nr. 115 und die beiden aus dem Regiment hervorgegangenen Regimenter 226 und 485 waren während des Zweiten Weltkriegs „an Verbrechen beteiligt oder waren in unmittelbare Verbrechenszusammenhänge eingebunden“. Das ist das erste Ergebnis eines Forschungsprojekts, das sich mit dem Kriegseinsatz, der Traditionspflege und dem Gedenken an die drei Regimenter beschäftigt.

Das Projekt ist von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne), dessen Amtszeit an diesem Samstag endet, und dem Institut für Geschichte der Technischen Universität Darmstadt (TUD) initiiert worden und wird von der Sparkasse Darmstadt finanziell unterstützt. Es wurde auch vom Deutschen Polen-Institut (DPI) wissenschaftlich begleitet. Nach den Worten von OB Partsch will die Sparkasse eine Fortsetzung des Forschungsprojekts nun mit weiteren 100 000 Euro fördern.

Im Jahr 1928 war zur Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Infanteristen ein vom Bildhauer und Künstlerkolonie-Mitglied Heinrich Jobst geschaffene Denkmal eingeweiht und in die Schlossgrabenmauer integriert worden. 1958 wurde das „Leibgardisten-Denkmal“ dann um die Namen von Regimentern und Einsatzorten im Zweiten Weltkrieg erweitert.

Das Denkmal steht in einer Nische, die sich zum Friedensplatz – dem ehemaligen Paradeplatz – hin öffnet. Auf einem Sandsteinsockel steht eine martialische Löwenstatue. In der Brust des Löwen stecken zwei abgebrochene Lanzen, die rechte, krallenbewehrte Tatze ist zum Schlag erhoben, der brüllende Kopf in den Nacken gelegt. Die gesamte Haltung des Löwen vermittelt den Eindruck, dass das Tier tödlich verwundet ist und eine Abwehrhaltung einnimmt.

Seit 2010 war in der Darmstädter Zivilgesellschaft teils scharfe Kritik am Denkmal und den dort jahrelang zelebrierten Gefallenenehrungen geäußert worden. Bis 2021 führte eine inzwischen aufgelöste Kameradschaft der Leibgardisten alljährlich am Volkstrauertag Kranzniederlegungen mit einem militärischen Zeremoniell durch, bei denen einige Teilnehmer auch historische Uniformen trugen. Diese Zermonien wurden von Protesten des „Bündnis gegen Rechts“ begleitet. Die kritische Debatte um das Denkmal wurde dann vor allem von einer Publikation des Bündnisses 2018 „auf eine erste empirische Grundlage gestellt“, wie nun Ingo Eser schreibt, der sich am Institut für Geschichte der TUD um das Forschungsprojekt kümmert.

Auch wenn aufgrund der schwierigen Quellenlage noch nicht abschließend geklärt sei, in welchem Ausmaß Soldaten der Regimenter an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen seien, haben die Professoren Jens Ivo Engels vom Institut für Geschichte der TUD und Peter Oliver Loew, der Direktor des DPI, vier Empfehlungen zum künftigen Umgang mit dem Denkmal formuliert.

So soll dort zum einen eine aktualisierte Informationstafel angebracht werden. Zudem wird empfohlen, die Untersuchungen um den Kriegseinsatz der Darmstädter Regimenter im Ersten Weltkrieg zu erweitern. Auch hier, so die Forscher, sei eine Beteiligung an Kriegsverbrechen, insbesondere in Belgien, „wahrscheinlich“. Drittens halten sie mittel- bis langfristig eine Erforschung der Beteiligung der Regimenter an Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront sowie in Italien für „sinnvoll“, insbesondere um Auskunft über genaue Opferzahlen zu erhalten. Und viertens wird empfohlen, „das bestehende Denkmal zum Gegenstand sichtbarer kritischer Auseinandersetzung in der Stadtgesellschaft zu machen“. Beispielsweise wäre „eine kritische kommentierende künstlerische Auseinandersetzung mit dem Denkmal denkbar“. Die Rede ist auch von einem „Gegen-“ oder „Ergänzungsdenkmal“ sowie einem flankierenden Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler.

OB Partsch äußerte sich über die vorgestellten Ergebnisse sehr zufrieden: „Endlich haben wir mehr Klarheit über diesen schwierigen Teil der Darmstädter Geschichte.“ Mit Bezug zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 sagte Partsch zum Abschluss seiner letzten Pressekonferenz als Oberbürgermeister, es sei ihm „ein elementares Anliegen, daran zu erinnern, dass Deutschlands Verantwortung gegenüber den im Ersten und Zweiten Weltkrieg bekriegten, brutal unterworfenen und ausgebeuteten Nationen nie vergessen werden darf“.

Das Denkmal für die gefallenen Soldaten der Leibgardisten-Regimenter am Friedensplatz wurde 1928 eingeweiht und 1958 um die Namen von Regimentern und Einsatzorten im Zweiten Weltkrieg erweitert. © Jens Joachim