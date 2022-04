Nach Festnahme im Irak: Lebenszeichen von Journalistin aus Darmstadt

Von: Jens Joachim

Teilen

Marlene Förster bei der Arbeit im Nordirak. © Marlene Förster

Die Journalistin Marlene Förster ist am Mittwoch nach Ostern wegen Terrorverdachts im Nordirak festgenommen worden. Die 29-Jährige wird in einer Einzelzelle im Hauptquartier des irakischen Geheimdienstes festgehalten.

Mehr als eine Woche lang wurde gebangt und gehofft – doch nun gibt es Gewissheit: Die aus Darmstadt stammende Journalistin Marlene Förster lebt und wird in der irakischen Hauptstadt Bagdad festgehalten.

Förster war nach einer Mitteilung des Vereins Civaka Azad, dem Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, am Mittwoch nach Ostern, 20. April, an einem Checkpoint der irakischen Armee in Sengal im Nordirak festgenommen worden. Nach ihrer Festnahme verlor sich mehr als eine Woche lang ihre Spur.

Journalistin aus Darmstadt sitzt im Irak im Gefängnis

Am Donnerstag, 28. April, konnte die 29-Jährige nun den Angaben zufolge erstmals mit einer Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft in Bagdad sprechen. Nach Auskunft der Botschaftsmitarbeiterin wird Förster in einer Einzelzelle im Hauptquartier des irakischen Geheimdienstes festgehalten. Förster soll sich bis zum Kontakt mit der Botschaft in einem Hungerstreik befunden haben. Nach Angaben der Botschaftsmitarbeiterin wird Förster „Terrorunterstützung“ vorgeworfen.

Laut einem Bericht des „Darmstädter Echo“ wuchs Förster in Darmstadt auf, besuchte das altsprachliche Ludwig-Georgs-Gymnasium und war von 2011 an Stadtschulsprecherin. Nach ihrem Abitur habe sie zunächst an der Technischen Universität Darmstadt studiert und sich dort auch im Allgemeinen Studierendenausschuss engagiert. Zuletzt soll Förster an der Marburger Philipps-Universität Geschichte sowie Friedens- und Konfliktforschung studiert haben. Ihre Mutter lebt in Darmstadt.

Marlene Förster recherchierte im Siedlungsgebiet von Jesidinnen und Jesiden. © Marlene Förster

Journalistin aus Darmstadt nach Recherche im Nordirak festgenommen

Laut der Mitteilung des Kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit hatte Förster zusammen mit einem slowenischen Kollegen in den vergangenen Monaten im nordirakischen Siedlungsgebiet von Jesidinnen und Jesiden recherchiert. Inhalt und Ziel der Recherche waren die gesellschaftliche Entwicklung in Sengal nach dem durch die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates verübten Genozid an den Jesidinnen und Jesiden im Jahr 2014.

Ein Freundes- und Unterstützerkreis hat inzwischen gemeinsam mit Försters Familie einen offenen Brief an Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) geschrieben. Jan Schalauske, der Vorsitzende und friedenspolitische Sprecher der Linken-Fraktion im Hessischen Landtag, hat indes gefordert, dass sich auch die Landesregierung für Förster einsetzen soll.