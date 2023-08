Darmstadt: Lebenslange Haft für Mord im Martinsviertel

Darmstadt

Von Jens Joachim

Das Landgericht Darmstadt hat einen 25-Jährigen, der seine Ex-Freundin erstochen hat, zu einer lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Darmstadt - Im Prozess um den Tod einer 30-jährigen Studentin in einer Wohnung im Martinsviertel ist der Angeklagte am Freitag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die 11. Strafkammer des Darmstädter Landgerichts stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest und folgte damit in vollem Umfang der Forderung von Staatsanwalt Ansgar Martinsohn.

Hans Georg Kaschel, der Verteidiger des 25-jährigen Angeklagten, zweifelte das vom Gericht festgestellte Mordmerkmal der Heimtücke in seinem Plädoyer an und plädierte für eine Verurteilung wegen Totschlags.

Darmstadt: Angeklagter zu lebenslanger Haft für Mord im Martinsviertel verurteilt

+ Am Tag nach der Tat erinnerten Kerzen vor dem Haus in der Emilstraße an die Getötete. © Jens Joachim

Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Volker Wagner folgte aber nicht der Auffassung des Verteidigers, dass das Opfer damit gerechnet habe, seinen Ex-Freund in der Wohnung anzutreffen. Die Frau hatte sich wenige Tage vor der Bluttat von dem Mann getrennt, nachdem er ihr brutal ins Gesicht geschlagen hatte. Richter Wagner sagte in seiner Urteilsbegründung, der Angeklagte habe die arglose Frau niederträchtig ermordet.

Auf den kulturellen Hintergrund des gebürtigen Afghanen, der als Jugendlicher über die Türkei nach Frankreich geflüchtet war und seit seiner Jugendzeit in Deutschland lebt, wollte der Richter nicht näher eingehen. Mit Bezug auf Aussagen von ehemaligen Freundinnen, die der Angeklagte ebenfalls geschlagen und gedemütigt hatte und die vor Gericht als Zeuginnen ausgesagt hatten, äußerte Wagner jedoch, der 25-Jährige habe in seinem „Männlichkeitswahn“ versucht, sich Frauen „gefügig zu machen“, sie zu kontrollieren sowie von Familienangehörigen und Freundinnen zu isolieren.

Mord im Martinsviertel in Darmstadt: Ex-Freundin brutal mit Messer erstochen

„Er fühlte sich unwiderstehlich. Die Frauen fielen auf ihn herein und er dominierte sie.“ Dass das spätere Opfer ihm widersprochen und sein gewalttätiges Verhalten nicht toleriert und sich daraufhin getrennt habe, habe wohl „sein narzisstisches Ego nicht zugelassen“, sagte Richter Wagner.

Mit 45 Messerstichen und -schnitten auch ins Gesicht, hatte der Mann am 24. November vergangenen Jahres seine ehemalige Freundin getötet, als diese die bisherige gemeinsame Wohnung an der Emilstraße im Martinsviertel aufsuchte, um ihren Autoschlüssel und somit auch ihr Auto abzuholen.

Darmstadt: Gericht sieht Mord aus Heimtücke in niedrigen Beweggründen

+ Staatsanwalt Ansgar Martinsohn hatte den 30-Jährigen wegen Mordes angeklagt und ebenfalls dafür plädiert ihn zu einer lebenslänglichen Haftstrafe zu verurteilen und die besondere Schwere der Schuld festzustellen. © Jens Joachim

Nach Auffassung der 11. Strafkammer wurden die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe erfüllt. Richter Wagner äußerte, der Angeklagte habe die Tat „vorgestaltet“. So habe er via Chat-Nachrichten am Morgen gegenüber der 30-Jährigen vorgegeben, dass er in Oberhausen sei und erst gegen 17 Uhr zurückkehre.

Das Gericht geht davon aus, dass der Mann dem Opfer mit einem Küchenmesser in der Wohnung aufgelauert und es überrascht habe, der Frau die Klinge an die Kehle hielt und es dann zu einem Todeskampf kam, in dessen Verlauf die Frau mit beiden Händen in das Messer griff und möglicherweise auch ein Abwehrspray einsetzte.

Mord im Martinsviertel in Darmstadt: Die letzten Worte des Angeklagten

Nach der Bluttat flüchtete der Mann über den Balkon und ein Regenrohr aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes, weil der auf seine Schwester wartende Bruder inzwischen die Polizei verständigt hatte. Der Mann wurde später am nördlichen Rand der Darmstädter Innenstadt festgenommen.

Zum Auftakt des Prozesses hatte der Angeklagte am Montag über seinen Anwalt eingeräumt, für den Tod der 30-jährigen Frau verantwortlich zu sein. Kurz vor der Urteilsverkündung am Freitag sagte er, er habe sich nicht bei den Angehörigen entschuldigt, weil die Tat „nicht zu entschuldigen sei“. Es tue ihm aber „leid“, die Frau getötet zu haben. (Jens Joachim)