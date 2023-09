Darmstadt: Kritik an Fortsetzung von Videoüberwachung auf Luisenplatz

Darmstadt

Laut Stadt ist die Kriminalität auf dem Darmstädter Luisenplatz durch die Videoüberwachung gesunken. Auch eine Vergewaltigung soll aufgeklärt worden sein. Kritiker halten die Fakten nicht für so eindeutig.

Als im Februar 2020 die Grundsatzentscheidung zur Videoüberwachung des Luisenplatzes in Darmstadt anstand, demonstrierte dagegen ein breites Bündnis aus 20 Vereinen und Parteien – unter anderem SPD, Linke, Chaos Computer Club und Datenschützer Rhein-Main. Die Überwachung eines der meist frequentierten Plätze der Stadt als Kriminalitäts-Hotspot wurde dennoch mit großer Mehrheit des Parlaments beschlossen.

Vergangene Woche hat nun der Magistrat beschlossen, die Videoüberwachung fortzusetzen. Vorausgegangen war eine gesetzlich alle zwei Jahre vorgeschriebene Überprüfung, die gemeinsam mit der Landespolizei durchgeführt wurde und darlegen sollte, ob sich die Überwachung durch die 17 installierten Kameras ausgezahlt hat. Ihre Aufnahmen werden Tage gespeichert und danach gelöscht.

Videoüberwachung auf Luisenplatz: Mehr Straftaten auf anderen Plätzen

Stadt und Polizei kommen zu dem Schluss, dass „die Überwachung zu einer deutlichen Verbesserung bei der Aufklärung von Straftaten rund um den Luisenplatz geführt hat und infolgedessen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger fortgesetzt werden soll“, ließ Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) wissen.

Während die Zahl der Delikte auf anderen Plätzen, etwa Marktplatz oder Platz der Deutschen Einheit, gestiegen sei, seien Straftaten auf dem Luisenplatz seit 2021 zurückgegangen, teilte Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey (CDU) mit – nämlich von 212 Delikte 2021 auf 123 vergangenes Jahr. Unerwähnt bleibt, dass auch 2015 die Zahl der Delikte mit 133 schon einmal niedriger lag.

Registrierte Straftaten auf den Plätzen Auf dem Luisenplatz kam es 2020 zu 153 Straftaten, 2021 stieg die Zahl auf 212 und fiel 2022 auf 123. Auf dem Marktplatz stieg die Zahl der Delikte von 16 im Jahr 2020 auf 22 (2021) und 27 (2022). Auf dem Platz der Deutschen Einheit hat sich die Zahl der Straftaten seit 2020 (40), 2022 fast verdoppelt auf 76. Die häufigsten Delikte auf dem Luisenplatz waren Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diese stiegen von 60 (2020) auf 100 (2021) und sanken auf 14 im Jahr 2022. Auch Rohheitsdelikte stiegen zuerst von 51 (2020) auf 64 (2021) und sanken 2022 auf 55. Diebstähle gab es 2020 insgesamt 36; 2021 waren es 42 und 49 im Jahr 2022. Sachbeschädigungen und Sexualdelikte schwankten zwischen 2 und 4 Fällen. cka

Videoüberwachung auf Luisenplatz: In 112 Fälle dienten Aufzeichnungen der Polizei

Insgesamt seien in 112 Fällen Aufzeichnungen der Kameras durch die Stadtpolizei gesichert und an die Landespolizei für weitere Ermittlungen herausgegeben worden. So habe die Videoüberwachung dazu beitragen Straftaten aufzuklären, darunter die Täterermittlung nach der Vergewaltigung einer Frau über das Tatfahrzeug und, nach einem versuchten Tötungsdelikt auf dem Luisenplatz, die Tat selbst sowie das Auffinden der Tatwaffe. Stadt und Polizei kommen zu dem Schluss, dass der Luisenplatz weiterhin ein Kriminalitätsschwerpunkt ist und damit die rechtlichen Voraussetzungen für die Fortsetzung der Videoüberwachung vorliegen.

Für gar nicht so eindeutig halten indes Kritikerinnen und Kritiker von Videoüberwachung die Fallzahlen. Maria Stockhaus, Landtagskandidatin der Linken sagte der Frankfurter Rundschau am Donnerstag, es sei aus den genannten Zahlen nicht abzulesen, ob die Reduzierung von Kriminalität durch die Videoüberwachung erreicht worden sei oder dadurch, dass die Stadtwache in die Wilhelminenstraße verlegt worden sei. Man hätte erst einmal abwarten sollen, ob die verstärkte Präsenz eine Auswirkung zeige. „Es bleiben viele Fragen offen“, so Stockhaus. Deshalb hat sie eine kleine Anfrage zur Verlängerung der Videoüberwachung gestellt und hofft, dass deren Beantwortung noch vor der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 28. September vorliegt. „Prinzipiell bekämpft man mit Videoüberwachung nur die Symptome, nicht die Ursachen von Kriminalität“, sagt Stockhaus. Auch verlagere sich lediglich die Kriminalität an andere Orte, was anscheinend auch jetzt der Fall sei. Wenn man der Logik folge, müssten bald weitere Plätze überwacht werden.

Videoüberwachung auf Luisenplatz: SPD fordert Umgestaltung des Luisenplatzes

Auch die SPD steht weiterhin kritisch zur Videoüberwachung, wie Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidatin Anne Marquardt auf Anfrage mitteilte. „Man muss mit Blick auf den Luisenplatz feststellen, Gewalt und Diebstahl haben sogar zugenommen, Drogenhandel und -konsum wurde lediglich in Seitenstraßen verlagert.“ Die Stadt müsse daher mehr tun. Eine Neugestaltung des Platzes könne das Sicherheitsgefühl verbessern. Wichtiger seien aber Polizeikräfte, die vor Ort helfen könnten.

Der Chaos Computer Club Darmstadt zeigte sich „irritiert“ von den Deliktzahlen. „Man kann keine wirkliche Tendenz herauslesen“, sagte Mitglied Marco Holz der FR. Auch sehe man prinzipiell von der Stadt keine Transparenz gegeben, wie das Überwachungssystem arbeite. 2020 habe man bereits moniert, dass es kein Sicherheitskonzept gegen eine missbräuchliche Nutzung gebe und angeregt, dass zum Beispiel eine Anmeldung nur mit einer personenbezogenen Nutzerkennung erfolgen solle. Dies sei aber nicht übernommen worden.

