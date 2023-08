Darmstadt: Kommt der Kindernotdienst in den Neufert-Bau?

Von: Jens Joachim

Der Kinderärztliche Notdienst könnte im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Neufert-Baus unterkommen. © Jens Joachim

Der Darmstädter Klinik- und Gesundheitsdezernent André Schellenberg (CDU) hat der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen leerstehende Räume an der Pützerstraße angeboten.

Der Darmstädter Klinik- und Gesundheitsdezernent André Schellenberg (CDU) hat der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) angeboten, den Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Neufert-Baus an der Pützerstraße einzurichten. Der 1951 von Ernst Neufert, einem Schüler des Bauhaus-Architekten Walter Gropius, entworfene Meisterbau befindet sich im Besitz der Bauverein AG, dem Immobilienunternehmen der Stadt Darmstadt. Das Gebäude liegt nur 350 Meter vom derzeitigen Standort des Kindernotdienstes im Gebäude der Darmstädter Kinderkliniken entfernt.

Seit 2019 hatte der städtische Eigenbetrieb Kultur die Räume im Neufert-Bau als temporäres Besucherzentrum für die Mathildenhöhe genutzt, um die Öffentlichkeit über die Entwicklung auf dem jetzigen Welterbe-Areal zu informieren. Von Ende April bis Anfang Mai diente der ehemalige „Konsum“-Laden im Rahmen der 12. „Darmstädter Tage der Fotografie“ als Ausstellungsort.

Bauverein-Sprecher Wolfgang Knöß teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass es zwischen dem Bauverein und der KVH bereits einen Kontakt gegeben habe. Ob sich die Räume jedoch für den Kindernotdienst eignen, müsse noch geklärt werden.

Derzeit befindet sich der Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftsdienst der KVH im Gebäude der Kinderklinik eine Straße weiter an der Dieburger Straße. Die Klinikleitung hat, wie berichtet, der KVH die Räume mit Wirkung zum 30. Juni kommenden Jahres gekündigt, nachdem die Vereinigung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Anfang des Jahres mangels Fachpersonal die Öffnungszeiten des Bereitschaftsdienstes um mehr als die Hälfte gekürzt hatte, so dass sich Eltern mit kranken Kindern an die Notaufnahme der Klinik wandten.

Eine am Dienstag voriger Woche von einer Mutter initiierte Petition auf der Internetplattform change.org, die sich für den Erhalt des Kinderärztlichen Notdienstes in Darmstadt einsetzt, hatten bis Dienstagnachmittag rund 72 000 Menschen unterzeichnet.

Auch der Darmstädter Klinik- und Gesundheitsdezernent Schellenberg unterstützt die Petition. Schellenberg teilte mit, der Kindernotdienst müsse „nicht nur erhalten, sondern auch deutlich ausgebaut werden“. „Dafür werden wir als Stadt mit der für die Einrichtung verantwortlichen KVH „eine Lösung finden“, kündigte Schellenberg an. Allerdings geht der CDU-Politiker derzeit nicht davon aus, dass die Öffnungszeiten des Kindernotdienstes wieder ausgeweitet werden. Wenn er bei der KVH nachfrage, ob die aktuellen Öffnungszeiten garantiert werden könnten, werde dort „gemauert“, sagte Schellenberg im Gespräch mit dem „Darmstädter Echo“.

Neben Schellenberg äußerten sich auch die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Manfred Pentz und Sandra Funken aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Odenwald. Derzeit gebe es in der Region aufgrund der Kündigung der Räumlichkeiten des Kinderärztlichen Notdienstes durch die Darmstädter Kinderklinik „viel Verunsicherung“ unter Eltern. Nach einem Gespräch mit Andreas Hofmann, dem Geschäftsführer der Darmstädter Kinderkliniken, äußerten Pentz und Funken, das Team der Kinderklinik fange schon seit einem Jahr deutlich mehr ambulante Notfälle auf und benötige die Räume nun zukünftig selbst.

Die Darmstädter SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Marquardt teilte mit, der Kindernotdienst helfe, die Notaufnahmen zu entlasten, damit dort wirkliche medizinische Notfälle behandelt werden könnten. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass neue Räume, im optimalen Fall in Darmstadt, gefunden werden, damit auch morgen gute medizinische Versorgung am Abend und an den Wochenenden für die Kleinsten in Darmstadt sicher gestellt wird“, so Marquardt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Bijan Kaffenberger forderte zugleich eine kleinräumige Bedarfsplanung. Zudem müsse auf Landesebene ein hessischer Aktionsplan „Kindermedizin“" erstellt werden. Die Landtagsabgeordneten Christiane Böhm und Petra Heimer (Die Linke) haben unterdessen eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, um zu erfahren, wie viele Kinderärztliche Notdienste es in Hessen mit welchen Kapazitäten gibt, welche Maßnahmen die KVH als Betreiber in Darmstadt ergreift und welche Schritte seitens der Landesregierung bislang unternommen wurden, um die kinderärztlichen Notdienste in Hessen und speziell in Darmstadt zu erhalten. Auch wollen die beiden Abgeordneten wissen, wie die Landesregierung angesichts der Klagen vieler Eltern, die keine Praxis finden, die Versorgung mit Kinderärzt:innen in Hessen beurteilt.

Der frühere Konsum-Laden im Neufert-Bau steht derzeit leer. © Jens Joachim