Darmstadt: Kirche unterstützt Klimaprotest am Freitag

Darmstadt

Am Freitag ist weltweiter Klima-Streik. In Darmstadt ruft ein breites Bündnis zur Demo auf – auch die Kirche fordert ihre Gemeinden auf, sich mit Aktionen zu beteiligen.

In Darmstadt ruft nicht nur das Klimastreikbündnis erneut zu einer Demonstration am kommenden Freitag, 25. März, auf. Auch die Zentren „Gesellschaftliche Verantwortung“ und „Oekumene“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) rufen ihre Gemeinden dazu auf, sich dem weltweiten Klimaprotest anzuschließen.

Den globalen Aktionstag hatte die Fridays-for-Future-Bewegung angestoßen. Im Rahmen der Solidaritätsinitiative Churches for Future und der Mitgliedschaft in der Klimaallianz Deutschland laden die beiden evangelischen Zentren nun Kirchengemeinden und Einrichtungen ein, sich mit Aktionen vor Ort zu engagieren, zum Beispiel auch durch Andachten für die Schöpfung. Am Freitag beginnt die Evangelische Kirche in Deutschland zudem eine Kampagne zum Thema Klimagerechtigkeit. Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse www.ekd.de/klimagerecht, teilt die Kirche mit. „Die Zeit ist jetzt, auch in den Kirchen deutlich schneller den Weg zur Klimaneutralität zu beschreiten“, sagt Hubert Meisinger, Pfarrer und Referent für Umweltfragen im EKHN-Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung.

Das Klimastreikbündnis fordert vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges den sofortigen Ausstieg aus den fossilen Energien Kohle, Gas und Öl sowie ein Sofortprogramm für den Ausbau von regenerativen Energietechniken. Die Demonstration in Darmstadt beginnt am Freitag um 12 Uhr auf dem Karolinenplatz. Von 14.30 Uhr an soll die Abschlusskundgebung stattfinden. cka

Infos: www.klimastreik-darmstadt.de, Materialien des Ökumenischen Netzwerks für Klimagerechtigkeit unter kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/ churches-for-future