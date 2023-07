Darmstadt: Internetseite der Werbekampagne „DA DI & DU“ wird überarbeitet

Von: Jens Joachim

„DA DI & DU“ lautet der Titel der gemeinsamen Werbekampagne der Stadt Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Nahverkehrsunternehmens Heag mobilo, mit der die Mobilitätswende gefördert werden soll. © Jens Joachim

Die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg, das Unternehmen Heag mobilo und die Nahverkehrsorganisation Dadina reagieren auf Kritik am Online-Routencheck der Kampagne „DA DI & DU“.

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg - Die Internetseite www.dadi-du.de, die Impulse zur Änderung des eigenen Mobilitätsverhaltens geben will, soll überarbeitet werden. Das haben die vier Projektpartner – die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg, das Nahverkehrsunternehmen Heag mobilo und die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation - am Donnerstag mitgeteilt.

Zuletzt war die in der vorigen Woche gestartete, 250 000 Euro teure Werbekampagne „DA DI & DU“ wegen zahlreicher Empfehlungen, das Auto zu nutzen, kritisiert worden - zuletzt von Uwe Schuchmann von der Odenwaldbahn-Initiative, der zugleich Vorsitzender des Dadina-Fahrgastbeirats ist.

Darmstadt: „Da DI & DU“-Routencheck soll verbessert werden

„Uns haben viele wertvolle Hinweise erreicht, an welchen Stellen beim Routencheck noch Verbesserungsbedarf besteht“, heißt es in der Mitteilung der Projektpartner, die zugleich betonen, dass es sich bei dem Angebot nicht um eine Verbindungsauskunft oder ein Navigationssystem handele. Vielmehr, so heißt es weiter, solle die Wegeanalyse „einen ehrlichen Überblick zu allen zur Verfügung stehenden Verkehrsträgern geben und Impulse setzen, das eigene Mobilitätsverhalten zu hinterfragen“.

Insbesondere sollten dabei „Menschen, die hauptsächlich ihr privates Auto nutzen auf alternative Angebote hingewiesen werden, die sie teilweise in der gleichen Zeit oder sogar mit weniger Zeitbedarf an ihr Ziel bringen“. „Weitere Vorteile wie eine stressfreie Anreise, Gesundheit, die Möglichkeit der Nutzung der Zeit, wenn man sich nicht auf das Fahren konzentrieren muss“, seien bisher nicht berücksichtigt worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Eine Auswertung hatte allerdings gezeigt, dass das Versprechen, auf alternative Nahverkehrsangebote hinzuweisen mit der bisherigen Programmierung des Onlineangebots bislang oft nicht erfüllt und sehr häufig das Auto als flexibelstes Verkehrsmittel empfohlen wurde. (Jens Joachim)

