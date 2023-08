Darmstadt: Infos aus dem All für Landwirte

Von: Annette Schlegl

Die Idee der Gründer Damian Bergiel (l.) und Markus Huhn könnte weltweit von Nutzen sein. © Peter Jülich

Ein Start-Up-Unternehmen aus Darmstadt setzt auf Satellitentechnik und KI zur frühzeitigen Erkennung von Pflanzenkrankheiten. Spritzmittel können so gezielt eingesetzt werden.

Krankheiten an Feldfrüchten schon frühzeitig aus dem Weltraum entdecken – eine Vision, die gerade wahr wird. Die Coramaps GmbH, ein Unternehmen mit Sitz in Darmstadt, entwickelt eine KI-basierte Anwendung, mit der Daten von Erdbeobachtungssatelliten automatisiert ausgewertet und „Gefahrenkarten“ für die Landwirte erstellt werden können. Der Vorteil: Sie müssen nicht mehr das ganze Feld mit „chemischen Keulen“ besprühen, sondern können die Pflanzenschutzmittel bei einem Krankheitsbefall gezielt einsetzen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel der Landwirte.

Das einzige Unternehmen, das aus dem Weltraum auf Pflanzenkrankheiten schaut

Pflanzenkrankheiten würden bisher nur am Boden detektiert, sagt Markus Huhn, einer der beiden Geschäftsführer von Coramaps. „Wir sind Pioniere, sind die Einzigen, die aus dem Weltraum draufschauen“, berichtet sein Kompagnon Damian Bargiel stolz. „Wir sehen sehr früh, wenn Pflanzen nicht normal wachsen.“ Man könne sogar erkennen, wenn Pflanzen von Konkurrenzwuchs überwuchert werden, erklärt der Professor.

Das Start-up-Unternehmen, das im Dezember 2019 aus der TU Darmstadt heraus gegründet wurde, ist allerdings noch bei der Datenerhebung. Damit das Projekt nicht in den Kinderschuhen steckenbleibt und schnell in die Umsetzung gehen kann, überreichte Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) am Montag einen Förderbescheid über rund 156 000 Euro. Das Geld kommt aus dem Programm Distral – kurz für: Digitalisierung stärken, Transfer leben. „Wo, wenn nicht in Darmstadt, sollte man Geodaten nutzen“, sagte sie bei der Übergabe. Schließlich sitze hier das europäische Satellitenkontrollzentrum.

Erdumlaufsatelliten liefern die Daten fürs Erkennen von Pflanzenkrankheiten

Coramaps nutzt insbesondere die Daten der europäischen Copernicus-Mission, die die Europäische Weltraumorganisation ESA kostenlos zur Verfügung stellt. Diese Satelliten machen hochauflösende Aufnahmen von der Erde und liefern alle fünf Tage optische und Radardaten. „Wir lehren einer Maschine, diese Satellitendaten zu interpretieren“, sagt Huhn. Dafür müssten riesige Algorithmen programmiert werden, erklärt er.

Die Anwendungen Das Unternehmen Coramaps macht es mit Satellitentechnik und automatisiertem Algorithmus möglich, Pflanzenkrankheiten und den Befall der Kulturen mit Schädlingen frühzeitig zu erkennen. Der Landwirt muss seinen Acker dafür nicht einmal mehr betreten, sondern nur ins Internet auf eine User-Plattform schauen. Auch das Auftreten von Pflanzenkrankheiten kann so vorhergesagt werden – zum Beispiel nach längerer Trockenheit –, genauso wie die Art der Krankheit. Denkbar ist auch, die Fruchtfolge so zu beeinflussen. So kann vermieden werden, dass Schädlinge von einem Acker auf ein naheliegendes Feld mit gleichen Kulturpflanzen übergreifen. Das Vorhaben wird als Basisprodukt für die weltweite Kartierung von Pflanzenkrankheiten angesehen. Mehr Infos gibt es auf der Internet-Plattform https://lidia-hessen.de und auf www.coramaps.com

Das Ergebnis waren anfangs Feldfruchtkarten, die auf Europaebene aufzeigen, was wo, in welcher Menge und in welcher Qualität wächst. Auch Feldgrenzen und Bearbeitungsschritte können so sichtbar gemacht werden. „Dann wollten wir wissen, wie gut es unseren Zuckerrüben geht“, sagt Geschäftsführer Huhn. Südhessen sei schließlich eine Zuckerrübenregion. Zuckerrüben haben große Blätter, die oft von der Blattfleckenkrankheit Cercospora beticola befallen werden.

Mit den Geldern von Digitalministerin Sinemus will Coramaps in die Pilotphase gehen

Das Team fand heraus, dass man über die Spektralantwort der Pflanzen verschiedene Krankheiten erkennen kann. Das menschliche Auge sieht diese Spektren nicht, Satellitensensoren der neuesten Generation jedoch schon, weil sie das elektromagnetische Spektrum von UV- bis Radiowellen abdecken. Das Team lehrt der künstlichen Intelligenz (KI) per Programmcodes, wie die Pflanzenkrankheiten im elektromagnetischen Spektrum aussehen. Die KI wird die Satellitendaten dann künftig automatisiert interpretieren. So kann auch quadratmeterweise vorhergesagt werden, welche Pflanzenschäden auftreten werden und wie wahrscheinlich ein Befall ist.

„Bisher sind wir im Stadium einer Machbarkeitsstudie“, sagt Huhn. Das sechsköpfige Unternehmensteam arbeitet derzeit mit drei großen Landwirten in Niedersachsen und Südhessen zusammen, die auf mehreren Hundert Hektar Mais, Zuckerrüben und Weizen anbauen. Inmitten der Äcker wurden einzelne Forschungsstreifen angelegt. Coramaps steht auch mit der Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (Zepp) in Bad Kreuznach im Austausch. „Die können uns sagen, was wir unserem Algorithmus noch beibringen müssen“, sagt Huhn.

Nun soll es in die Pilotphase gehen, in der ein Abrufportal gebaut wird, eine Art Gefahrenkarte für landwirtschaftliche Krankheiten. „Ein Landwirt will wissen, wo und wann seine Pflanze in Gefahr ist“, sagt Bargiel. Auch der Agrarhandel bis hin zu Versicherungen sind Zielgruppen.