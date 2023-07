Darmstadt: Im Rolli Trainerlizenz erworben

Darmstadt

Von Sebastian Weissgerber schließen

Martin Honcu ist der erste Übungsleiter des Landessportbunds Hessen mit Behinderung.

Martin Honcu hat als erster Mensch im Rollstuhl die Übungsleiterlizenz des Landessportbunds Hessen erworben. „Normalerweise werden Rollifahrer in eine Gruppe integriert, ich drehe den Spieß ein bisschen um“, sagt Honcu. „Ich kann als Rollifahrer jede Gruppe trainieren.“ Was der 50-jährige Messler jedoch seit sieben Jahren nicht mehr kann, ist laufen. Denn 2013 erkrankte der Handwerksmeister an Multipler Sklerose (MS), eine chronische Entzündung der Nerven, die unter anderem dazu führt, dass Betroffene nicht mehr alle Muskeln bewegen können.

„Seitdem hat sich mein Leben stark geändert“, sagt Honcu. Sehr getroffen habe es ihn, seinen Beruf als Installations- und Heizungsbauer nicht mehr ausüben zu können. Auf Dächern herumzuklettern und Solarthermie zu installieren, habe ihm sehr viel Spaß gemacht. Die Anlagen hingegen nur am Schreibtisch zu planen, sei für ihn keine Alternative gewesen. Dank seiner Berufsunfähigkeitsversicherung konnte der gebürtige Groß-Gerauer es sich jedoch trotz der Abschläge bei der staatlichen Erwerbminderungsrente leisten, mit 44 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Statt beruflichen Stresses, den es bei seiner Krankheit unbedingt zu vermeiden gilt, genießt er seitdem das Ehrenamt. Für das Rote Kreuz leitet Honcu die Bereitschaft der Ortsstelle Groß-Gerau. Sein Apartment hat er mit drei Playmobilsets des Rettungdiensts dekoriert. Am Freitag organisierte er die Blutspendeaktion in Dornheim. „Blutspenden sind gerade in der Urlaubszeit im Sommer sehr wichtig“, sagt Honcu. Deshalb musste das letzte Training vor den Sommerferien in seinem Sportverein für ihn leider ausfallen. Seit vier Jahren spielt er beim Verein für Sport und Gesundheit (VSG) Darmstadt Rollstuhlhandball. „Das ist eine inklusive Sportart“, erklärt Honcu. Mitspielen darf jeder, auch Menschen ohne Behinderung – nur eben im Rollstuhl.

Wenn Honcu sagt, „ich mache halt keine halben Sachen“, meint er eigentlich, dass er das wichtigste Medikament für MS-Patienten, Cortison, wegen einer Unverträglichkeit nicht nehmen kann und die Krankheit bei ihm deshalb ungebremst voranschreitet. Es gilt aber auch für sein Engagement beim VSG. Als Kassenwart gehört er dort dem erweitertem Vorstand an und hat zunächst die Vereinsmanager C-Ausbildung beim Landessportbund Hessen absolviert. Für seine nun abgeschlossene Trainerausbildung musste sich der Sportbund anpassen. „120 Lerneinheiten so zu gestalten, dass die Bedarfe eines Rollstuhlfahrers stets berücksichtigt werden, war eine Herausforderung – aber eine, von der sowohl ich als auch alle 15 Teilnehmenden nachhaltig profitiert haben“, sagt Sportwissenschaftler Tobias Dauner, der den auf sieben Wochenenden verteilten Lehrgang geleitet hat.

Die Ausbildung habe dadurch deutlich an Qualität gewonnen, sagt Dauner. Dies fange dabei an, dass die Teilnehmenden darauf aufmerksam geworden sein, dass selbst kleine Unebenheiten oder Stufen in den Sportstätten für Menschen im Rollstuhl echte Behinderungen darstellten. Oder dass die meisten Sporthallen zwar eine Behindertentoilette für Besucher:innen vorhielten, aber für Sportler:innen im Rollstuhl nicht ausgelegt seien, ergänzt Honcu. Zudem mussten alle angehenden Übungsleitenden bei ihren Lehrproben eine Übungsstunde so gestalten, dass auch Rollstuhlfahrer bestmögliche Trainingsergebnisse erzielen können. Zum Abschluss absolvierten alle Teilnehmenden zusätzlich die Anforderungen des Sportabzeichens des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (HBRS). Und für die Ausbildung im Seniorensport habe der Landessportbund nun auch eine Einheit im Rollstuhl integriert.

Generell wünscht sich Honcu, dass sich viel mehr Vereine für das Thema Inklusion öffnen. „Es hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel getan, aber wir sind noch lange nicht am Ende angelangt. Von Inklusion darf nicht nur geredet werden, sie muss gelebt werden.“ Genau das will Honcu nun mit seiner Trainerlizenz umsetzen. Ab 2024 soll in Deutschland der Ligabetrieb für Rollstuhlhandball beginnen. Ein knappes Dutzend Vereine sind bundesweit bereits in den Startlöchern. Honcu wird dann das Darmstädter Team anleiten. Neben Sponsor:innen seien auch noch Spieler:innen gesucht. „Willkommen sind auch ehemalige Handballer, die zu Fuß gehen, aber vielleicht wegen einer Verletzung nicht mehr zu Fuß spielen können.“