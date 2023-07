Darmstadt: Harsche Kritik an Werbekampagne „DA DI & DU“

Von: Jens Joachim

Bunte Werbung mit zweifelhafter Qualität: „DA DI & DU“ lautet der Titel der gemeinsamen Werbekampagne der Stadt Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg, von Heag mobilo und der Dadina, mit der die Mobilitätswende gefördert werden soll. © Jens Joachim

Odenwaldbahn-Initiative bemängelt falsche Empfehlungen fürs Autofahren und Nichtberücksichtigung von ÖPNV-Verbindungen.

Die Odenwaldbahn-Initiative hat die in der vergangenen Woche gestartete Werbekampagne „DA DI & DU“, mit der die Mobilitätswende in und um Darmstadt gefördert werden soll, scharf kritisiert. Der Vorwurf lautet, dass die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg, das Nahverkehrsunternehmen Heag mobilo und die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsgesellschaft (Dadina) mit der Internetseite „die Menschen ins Auto treibt“, wie Uwe Schuchmann von der Odenwaldbahn-Initiative moniert.

Mehr als die Hälfte aller Empfehlungen auf der Internetseite www.dadi-du.de sei „falsch“, so meint Uwe Schuchmann. Das habe eine Analyse der 528 möglichen Fahrtstrecken ergeben. Sollten die Seitennutzerinnen und -nutzer aufgrund der Hinweise auf die Abfrage der bewährten und sinnvollen Auskunftsseiten www.bahn.de oder www.rmv.de verzichten, treibe die Politik mit der Kampagne Menschen, die mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht so vertraut seien, bewusst ins Auto. Über volle Straßen und den Wunsch nach breiteren Straßen müsse man sich dann aber nicht wundern, ebenso wenig über angeblich leere Busse und Züge und daraus folgende leere Kassen für den öffentlichen Nahverkehr.

Schuchmann kritisiert auch, dass die Werbeplattform Direktbusse ignoriere, das On-Demand-Angebot Dadiliner nicht berücksichtige und innerorts oft nur das Auto als flexibelstes Verkehrsmittel empfohlen werde, weil es für die jeweils ausgewählte Route angeblich „bisher leider noch keine Mobilitätsalternative gibt, die im Vergleich zum Auto empfehlenswerter ist“, wie es auf der Website permanent heiße. Und auch die korrekten Empfehlungen, das Auto zu nutzen, „zeige den massiven Ausbaubedarf beim ÖPNV“.

Für die 250 000 Euro, die die Erstellung des Webportals gekostet habe, „hätte Darmstadt besser Bahnhöfe mit Radabstellanlagen ausgestattet und der Kreis mehr Busfahrten bestellt“, meint Schuchmann.

Weil auf der Internetseite die Logos der Stadt Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg, der Heag mobilo und der Dadina zu sehen seien, sei die Initiative „über die mangelhafte Qualität verwundert“. Offenbar zähle bei dem Marketingprojekt „Farbe mehr als qualitativer Inhalt“, bemängelt Schuchmann. Er habe recherchiert, dass es für mehr als die Hälfte der von „dadi-du.de“ empfohlenen Auto-Relationen „durchaus sehr gute bis akzeptable Alternativen“ mit Eisenbahnzügen, Bussen, Straßenbahnen, dem Heiner- oder Dadiliner oder dem Fahrrad gebe.

Auf Anfrage kündigte Heag mobilo-Sprecher Lennart Sauerwald für diesen Donnerstag eine Stellungnahme an. Ein Team von des Nahverkerhsunternehmens wird am Donnerstag zudem von 13 bis 18 Uhr mit der „Babbelkist“ auf dem Johannesmarkt vor der Johanneskirche stehen, um auch über die neue Kampagne zu informieren und sich der Kritik zu stellen. Die Mitarbeiter:innen wollen Auskunft über alternative Mobilitätsmöglichkeiten in der Stadt und im Landkreis geben, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Team wird zudem am Mittwoch, 19. Juli, von 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt im Quartier K6 am Anna-Beyer-Weg in Kranichstein und am Freitag, 28. Juli, von 13 bis 18 Uhr auf dem Bessunger Wochenmarkt auf dem Parkplatz vor der Orangerie anzutreffen sein.