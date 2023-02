Darmstadt: Hans Erich Dotter – Goldwell-Gründer und Stifter

Von: Jens Joachim

Teilen

Das Ehepaar Hans Erich und Marie Elfriede Dotter im Urlaub in Österreich kurz nach dem Verkauf der Firma Goldwell um das Jahr 1990. © Bilarchiv Dotter-Stiftung

Über den „Unternehmer, Visionär und Menschenfreund“ Hans Erich Dotter ist eine Biografie erschienen, die von der nach ihm und seiner Frau benannten Stiftung herausgegeben wurde.

Das hätte den musikaffinen Unternehmer Hans Erich Dotter sicher gefreut: An seinem 103. Geburtstag an diesem Sonntag, 12. Februar, gastieren die Schauspielerin Chris Pichler in der Rolle der Frau Schnaps, der langjährigen Haushälterin von Ludwig van Beethoven, zusammen mit Instrumentalisten des Staatsorchesters Wiesbaden im Ernst-Ludwig-Saal in Darmstadt-Eberstadt. Das 50. „Dotter-Konzert“ war schon nach wenigen Tagen ausverkauft und auch für das Zusatzkonzert, das um 14 Uhr beginnt, gab es am Freitag nur noch wenige Karten.

Doch wer war eigentlich der Mann, dessen Namen die Konzertreihe trägt und dessen Stiftung etliche Projekte nur im südlichen Darmstädter Stadtteil Eberstadt gemäß dem Motto „Kräfte vor Ort wecken und stärken“ fördert und zum Teil auch mit Kooperationspartnern realisiert?

Auskünfte über den am 12. Februar 1920 in Eberstadt geborenen und aufgewachsenen Dotter gibt eine Biografie, die jüngst mit dem Untertitel „Unternehmer, Visionär, Menschenfreund“ im Münchner Ch. Goetz-Verlag erschienen ist und die Lucia Brauburger und Ralf-Dieter Brunowsky für die Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung geschrieben haben.

Quasi „aus dem Nichts heraus“, so berichtet es Karl Georg Dotter in dem reich bebilderten Buch, habe sein Großonkel im Herbst des Jahres 1948 – keine neun Monate nach der Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft – in Eberstadt mit Unterstützung der Darmstädter Friseurinnung eine „Chemische Fabrik“ gegründet. Aus dieser entwickelte sich schließlich der Haarkosmetikkonzern Goldwell mit mehr als 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 20 Ländern. Dotter wurde somit zu einer treibenden Kraft des sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland.

1989 verkaufte er sein Unternehmen an das japanische Unternehmen Kao. Weil die Ehe mit seiner Frau Marie Elfriede (1927–2006) kinderlos blieb, wurde als Alleinerbin die Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung eingesetzt. Diese besteht seit dem 1. Dezember 2014 und gehört nach eigenen Angaben – gemessen an ihrem Stiftungskapital – zu den größten Privatstiftungen in Deutschland. Der Sitz der Stiftung befindet sich in der ehemaligen Villa des Stifters auf dem Firmengelände an der Zerninstraße in Eberstadt.

„Es gibt für mich kaum ein beglückenderes Gefühl als zu spüren, dass man etwas in seinem Leben geleistet hat, dass man für andere Menschen Gutes tun konnte“, sagte Dotter bereits in einer Rede anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums.

Die Biografie zeichnet nach, wie Dotter in vier Jahrzehnten mit seinem großen unternehmerischen Erfolg auch ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben hat.

Und wer keine Karten mehr für das 50. Dotter-Konzert am Sonntag bekommt – das 51. Konzert unter dem Motto „Im Abendrot“ mit Musik von E. W. Korngold und Richard Strauss beginnt am 25. März ebenfalls im Ernst-Ludwig-Saal in Eberstadt um 18 Uhr.

www.dotter-stiftung.de

„Hans Erich Dotter. Unternehmer, Visionär, Menschenfreund“, Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung (Hrsg.), verfqasst von Lucia Brauburger und Ralf-Dieter Brunowsky, erschienen im Ch. Goetz Verlag, München, 240 Seiten, Preis: 24,90 Euro © Jens Joachim