Darmstadt: Haftstrafe, Arrest und zwei Freisprüche

Von: Jens Joachim

Teilen

Justitia auf dem Dach: Die vier Männer mussten sich vor der 10. Großen Jugendkammer des Darmstädter Landgerichts verantworten. © Renate Hoyer

Die Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt hat nach einer Messerattacke einen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Nach der Attacke auf einen 26-jährigen Darmstädter am 8. September vorigen Jahres mit einem „messerartigen Gegenstand“ sind zwei von vier wegen versuchten Totschlags angeklagte Männer vom Darmstädter Landgericht zu einer Freiheitsstrafe und einer vierwöchigen Arreststrafe verurteilt worden. Zwei weitere Männer wurden von der 10. Großen Jugendkammer des Gerichts hingegen freigesprochen. Der Hauptangeklagte, ein 21-Jähriger, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Gericht ist zu der Auffassung gelangt, dass der 21-Jährige an jenem Abend am Friedhof in Darmstadt-Eberstadt einen 26-jährigen Darmstädter mit den Gegenstand schwer an der rechten Schläge verletzt hat. Das Opfer war nach dem Angriff in einen Kiosk an einer Straßenbahnhaltestelle geflohen.

Die Schnittwunde musste später ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Der 26-Jährige beschuldigte bis zu sieben Männer und behauptete, er sei bei der Attacke mit einer Machete verletzt worden.

Der mit 20 Jahren jüngste der vier Angeklagten erhielt in Abwesenheit wegen psychischer Beihilfe zur Körperverletzung eine Jugendstrafe von vier Wochen Arrest. Der Angeklagte erschien am Mittwoch abermals nicht vor Gericht und sandte dem Gericht kurz vor Beginn des letzten Verhandlungstermins eine Krankmeldung aus der Türkei zu. Das Gericht will nach Angaben des Vorsitzenden Richters Jens Aßling noch prüfen, gegen den Mann einen Haftbefehl auszustellen. Zwei weitere, 21 und 26 Jahre alte Angeklagte, wurden freigesprochen, weil das Gericht deren Beteiligung an einer Attacke als nicht erwiesen ansah.

Die Staatsanwaltschaft hatte dafür plädiert, den 21-jährigen Haupttäter wegen versuchten Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten zu verurteilen. Der 20-Jährige sollte zu der Ableistung von Arbeitsstunden verpflichtet werden. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert.