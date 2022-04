Darmstadt: Grüne Welle soll per neuer App möglich werden

Von: Claudia Kabel

Autofahren ohne an der roten Ampel zu stehen? Ein Traum, der in Darmstadt bald Realität werden soll.

Gefühlt steht man mit dem Auto in Darmstadt mehr an roten Ampeln, als dass man damit fährt. Jetzt will die Stadt Abhilfe schaffen und damit auch etwas gegen die Luftverschmutzung tun. In den nächsten neun Monaten soll ein Ampelphasenassistent entwickelt werden, der Echtzeit-Verkehrsdaten generiert und Verkehrsteilnehmer:innen mit Hilfe einer App über die optimale Reisegeschwindigkeit für eine grüne Welle informiert. Das teilte die Stadt mit.

„Da Stop-and-go-Situationen für einen Großteil der Verkehrsemissionen verantwortlich sind, trägt der Ampelphasenassistent zur Verbesserung der Luftqualität bei“, erklärt Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne).

Zusätzlich sollen die Daten aus dem Ampelphasenassistenten an die Plattform von DAnalytics zurückgespielt werden. Dort stünden sie sowohl für den zentralen Verkehrsrechner in Echtzeit als auch für die Verkehrsplanung als Datenbasis zur Verfügung und ermöglichten ein umweltsensitives Verkehrsmanagement. Die Sicherheit der Vorhersage liegt laut dem Hersteller, Yunex Traffic aus München, bei 99,8 Prozent.

Berechnet werde die optimale Geschwindigkeit für eine grüne Welle mit Hilfe intelligenter Algorithmen. Über die Smartphone-App „Signal2X“, die erstmals auf der Intertraffic 2022, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik, vorgestellt wurde, können die Daten abgerufen werden.

Nach dem Startschuss in Darmstadt plant Yunex Traffic das System auch in anderen Städten und Ländern anzubieten. „Mit nur einer App profitieren Fahrer:innen und Städte dann weltweit von den Grünzeitprognosen“, so das Unternehmen. Erste Testanlagen seien hierfür bereits installiert. Langfristig sollen die Geschwindigkeitsempfehlungen auch in Navigationssystemen integriert werden können.

Darmstadt baut seit 2018 im Rahmen des Green City Plans das digitale Verkehrsmanagement mit einem umweltorientierten Gesamtkonzept schrittweise aus. Grundlage ist das Projekt DAnalytics. cka