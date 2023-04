Darmstadt: Große Steine anstatt Autos

Von: Jens Joachim

Gefahr Autotür: Um den Radweg entlang der Rüdesheimer Straße sicherer zu machen, entfallen rund zwei Dutzend Parkplätze. © Jens Joachim

Die Stadt Darmstadt verbietet das Parken entlang der Rüdesheimer Straße wegen Unfällen. Der schmale Radweg soll auf diese Weise für Radlerinnen und Radler sicherer werden.

Weil es entlang der Rüdesheimer Straße zwischen dem Darmstädter Südbahnhof und dem Donnersbergring in der Vergangenheit vermehrt zu sogenannten Dooring-Unfällen mit Radfahrerinnen und Radfahrern gekommen ist, will die Stadt das Parken von Kraftfahrzeugen dort künftig komplett untersagen.

Entlang der Rüdesheimer Straße verlaufen sowohl ein baulich getrennter Radweg, der anderthalb Meter breit ist, dem sich eine Baumreihe und dahinter ein zwei Meter breiter Gehweg anschließen.

Laut einer Mitteilung der Stadt werden derzeit – insbesondere von Anwohnerinnen und Anwohnern – die etwa zehn Meter langen Lücken zwischen den Alleebäumen genutzt, um dort zeitlich unbegrenzt ihre Fahrzeuge abzustellen. Bei den Lücken zwischen den Alleebäumen handelt es sich nach Angaben der Stadt „eigentlich um Grünstreifen, die durch das jahrelang geduldete unerlaubte Parken nicht mehr als solche zu erkennen sind“. Auch, so heißt es weiter, schade das Abstellen von Fahrzeugen den Grünstreifen der Stadtbäume. Zudem engten die teilweise auf den Grünstreifen, teilweise auf den angrenzenden Verkehrsflächen geparkten Fahrzeuge die Bewegungsräume für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende ein.

Insbesondere Radlerinnen und Radler seien auf dem Straßenabschnitt gefährdet, weil sie durch unachtsam geöffnete Autotüren auf die Fahrbahn gedrängt oder gar zu Fall gebracht werden könnten.

Entlang der Rüdesheimer Straße hat die Polizei nach Darstellung der Stadt in den vergangenen drei Jahren drei Unfälle dokumentiert, bei denen Radfahrende aufgrund dieser sogenannten Dooring-Unfälle zu Schaden gekommen seien.

Welche Folgen solche Unfälle haben können, zeigte ein Unfall im August vorigen Jahres in Frankfurt, bei dem eine Radfahrerin gegen eine geöffnete Autotür gefahren war und die dann an den Folgen des Unfalls verstarb.

Das Parken auf den Grünstreifen entlang der Rüdesheimer Straße will die Stadt künftig durch das Platzieren von großen Steinen, sogenannten Findlingen, unterbinden. Auch stark frequentierte Aus- und Einfahrten sollen mit einer roten Markierung besonders gekennzeichnet werden, um das Risiko für Unfälle zwischen Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrenden und rechts abbiegenden Fahrzeugen zu reduzieren. Die entsprechenden Parkverbotsschilder will die Stadt nach den Osterferien anbringen. Dann sollen auch die Findlinge auf den Grünstreifen platziert werden. Menschen, die an der Rüdesheimer Straße wohnen und dort ihre Wagen abstellen, sollen zudem mit separaten Schreiben informiert werden.

Die Möglichkeit zum Halten und Parken auf der Fahrbahn in den Nebenzeiten soll gleichwohl bestehen bleiben. Geparkt werden darf an der Rüdesheimer Straße montags bis freitags zwischen 19 bis 6 Uhr und am Wochenende. Gehalten werden darf montags bis freitags zwischen 15 und 9 Uhr und am Wochenende, um etwa Einkäufe auszuladen.