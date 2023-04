Darmstadt: Gleise am Hauptbahnhof werden erneuert

Mobilität

Wegen Gleisarbeiten werden Busse und der Autoverkehr umgeleitet. Die Zufahrt zum Parkplatz bleibt möglich.

Das Nahverkehrsunternehmen Heag mobilo erneuert in den Osterferien bis zum 23. April die Straßenbahngleise der Poststraße am Darmstädter Hauptbahnhof. Laut einer Mitteilung werden in den nächsten drei Wochen die Tramlinien 1, 2 und 3 nach einem geänderten Fahrplan fahren. Die Buslinien H, K und R werden zudem länger – und zwar bis einschließlich Sonntag, 7. Mai – umgeleitet, weil der Asphalt im Gleisbereich nach Abschluss der Bauarbeiten noch aushärten muss.

Die Arbeiten werden laut Heag mobilo zudem auch den Autoverkehr beeinträchtigen, der ebenfalls umgeleitet wird. Die Zufahrt zum Parkhaus der Deutschen Bahn, zum Parkplatz am Hauptbahnhof sowie zum dortigen Fitnessstudio wird über die Bismarckstraße möglich sein.

Die Tramlinien 2 und 3 können aufgrund der Sperrung der Poststraße am Hauptbahnhof nicht wenden und fahren deshalb als Ringlinie: Die Linie 2 fährt zwischen dem Luisenplatz und dem Hauptbahnhof – wie üblich – über die Rheinstraße. Am Hauptbahnhof wird sie jedoch zur Linie 3, fährt dann über die Bismarckstraße zum Luisenplatz und zu den Endhaltestellen TU-Lichtwiese/Campus oder Kongresszentrum.

Die Linie 3 fährt – anders als üblich – zwischen dem Luisenplatz und dem Hauptbahnhof ebenfalls über die Rheinstraße. Am Hauptbahnhof wird sie zur Linie 2, fährt über die Bismarckstraße zum Luisenplatz zurück und anschließend zu ihrer regulären Endhaltestelle Lichtenbergschule.

Am Hauptbahnhof fahren die Linien 2 oder 3 in Richtung Luisenplatz an Platz 1 schräg gegenüber dem Hauptbahnhofhaupteingang am Platz der Deutschen Einheit ab. Am Luisenplatz fahren die Linien 2 und 3 in Richtung Hauptbahnhof von Platz 6 ab. Die Linie 1 fährt nur zwischen 3.30 und 5 Uhr und nur in Richtung Hauptbahnhof. Die Linie 10 entfällt in den Osterferien. jjo