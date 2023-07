Darmstadt: Giftmischerin bleibt nach Anschlag in der Psychiatrie

Von: Jens Joachim

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil des Darmstädter Landgerichts nach dem Anschlag in einem Gebäude auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt bestätigt. © dpa

Der Bundesgerichtshof hat die Revision gegen das Urteil des Darmstädter Landgerichts nach dem Giftanschlag in einem Gebäude der TU als „offensichtlich unbegründet“ zurückgewiesen. Das Urteil ist nun rechtskräftigt.

Karlsruhe/Darmstadt. Die Frau, die im August 2021 in einem Gebäude auf dem Campus Lichtwiese der Technischen Universität (TU) Darmstadt einen Giftanschlag verübt hat, bleibt in der Psychiatrie. Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil des Darmstädter Landgerichts vom 6. Dezember 2022 gegen die Frau bestätigt und die beantragte Revision als „offensichtlich unbegründet“ verworfen. Das hat der BGH am Freitag mitgeteilt. Das Urteil gegen die frühere TU-Studentin, die zuletzt in Mainz gewohnt hatte, ist somit rechtskräftig.

Die 11. Große Strafkammer des Landgerichts hatte in einem Sicherungsverfahren entschieden, dass die damals 33-jährige Beschuldigte vorerst unbefristet in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden muss. Ärzte hatten bei ihr eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Sie hatte in einer von ihrem Verteidiger vorgetragenen Einlassung gestanden, in der Nacht zum 23. August 2021 mehrere Chemikalien in Wasserbehälter, Milchtüten und ein Glas Honig gefüllt zu haben. Sie wollte Angehörige des Fachbereichs Materialwissenschaften vergiften, weil sie sich wegen ihrer krankhaften Wahnvorstellung von diesen verfolgt fühlte. Sieben Menschen konsumierten beim Kaffee- oder Teetrinken die Chemikalien, von denen einer kurzzeitig in Lebensgefahr schwebte. In dem Verfahren hatte die Beschuldigte den Vorwurf des versuchten Mordes bestritten. jjo

Eine frühere Studentin der TU (verdeckt durch einen Justizbediensteten) musste sich im alten Schwurgerichtssaal in einem Sicherungsverfahren vor der 11. Großen Strafkammer des Landgerichts Darmstadt verantworten. © Jens Joachim

Im August 2021 wurden zahlreiche Rettungskräfte zum Tatort in das Gebäude des Instituts für Materialwissenschaft auf dem Campus Lichtwiese der TU gerufen. © Jens Joachim