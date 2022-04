Darmstadt: Gartenfest auf dem Reiterhof

Von: Jens Joachim

Premiere: Auf dem Hofgut Kranichstein wird von Freitag an das „Fürstliche Gartenfest“ veranstaltet. © ROLF OESER

Dreitägige Veranstaltung der Unternehmensgruppe „Prinz von Hessen“ auf dem Hofgut Kranichstein.

Die Zeit der in Darmstadt regierenden Landgrafen und Großherzöge ist bereits seit mehr als einem Jahrhundert vorbei. Zwar weigerte sich der letzte Großherzog Ernst-Ludwig, nach der Novemberrevolution 1918 abzudanken. Doch das half dem kunstsinnigen Regenten wenig, denn er wurde am 9. November 1918 vom Darmstädter Arbeiter- und Soldatenrat kurzerhand abgesetzt. Mit der Absetzung des Großherzogs bestand die Notwendigkeit, sein Privatvermögen vom Staatsvermögen zu trennen. Die vertragliche Regelung der Enteignung des Fürsten zwischen dem Volksstaat Hessen und dem Großherzog zog sich allerdings hin und wurde final erst per Landesgesetz im Jahr 1934 geregelt.

Die Unternehmensgruppe „Prinz von Hessen“, die alle touristischen und gastronomischen Angebote der Hessischen Hausstiftung und der Kulturstiftung des Hauses Hessen umfasst, versteht es gleichwohl seit einigen Jahren geschickt, adeliges Vokabular für eigene Zwecke zu vermarkten. So firmiert bereits seit drei Jahren ein Luxushotel in Kronberg unter dem Namen „Prinz von Hessen“. Außerdem zählen zum „Prinz von Hessen“-Portfolio ein Weingut im Rheingau sowie das Gut Panker mit Hotel, Restaurant, Trakehnergestüt und Landwirtschaft in Schleswig-Holstein.

Die Hessische Hausstiftung richtet zudem seit vielen Jahren Freiluftveranstaltungen aus, etwa das „Fürstliche Gartenfest“ auf Schloss Wolfsgarten in Langen und auf Schloss Fasanerie in Eichenzell bei Fulda. An diesem Freitag, 29. April, feiert nun das „Fürstliche Gartenfest“ auch auf dem Hofgut Kranichstein seine Premiere. Der Reiterhof liegt gegenüber dem Bioversum und dem Jagdschloss Kranichstein.

Bis Sonntag, 1. Mai, werden sich auf dem Areal des Hofguts an der Kranichsteiner Straße rund 80 Aussteller zu den Themen Garten, Natur und Country Living präsentieren. Ergänzt wird die dreitägige Veranstaltung durch ein Rahmenprogramm rund um das Thema Pferdesport. Auch stehen Mitmachangebote für Kinder auf dem Programm.

Pferde und Pflanzen

Das Hofgut ist zugleich hessisches Landesleistungszentrum für Reiterinnen und Reiter. Es richtet das ganze Jahr über Turniere aus – so auch am kommenden Wochenende. Am Samstag und Sonntag finden etwa eine S-Dressur – die höchste Klasse der Dressurprüfung – sowie eine Ponydressur statt.

Außerdem steht am Sonntag eine Schauschleppjagd mit der „Taunusmeute“ auf dem Programm. An allen Veranstaltungstagen werden zudem reitsportliche Vorführungen auf dem Springplatz gezeigt.

Für Kinder besteht zum einen die Möglichkeit, auf Ponys zu reiten. Zum anderen bietet der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt eine Kreativwerkstatt mit verschiedenen Workshops an. Und auch das Bioversum wird sich mit einem Forschungslabor an dem Gartenfest beteiligen.

Eine Tageskarte für das Gartenfest kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Die Dauerkarte, die zum Eintritt in alle drei Veranstaltungstagen berechtigt, kostet 30 Euro. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren haben freien Eintritt.

