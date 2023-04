Darmstadt: Frühjahrsmess‘ erstmals in der Innenstadt

Von: Claudia Kabel

Aufbauarbeit auf dem Karolinenplatz: Am kommenden Freitag startet in Darmstadt die Frühjahrsmesse. © Jens Joachim

Der Jahrmarkt auf dem Karolinenplatz und dem Friedensplatz startet mit einem vielfältigen Programm für Familien am kommenden Freitag, 28. April, und dauert dann zehn Tage lang.

Nach drei Jahren Corona-Pause findet wieder die Darmstädter Frühjahrsmess’ statt, zum ersten Mal in der Innenstadt, denn auf dem Messplatz, wo die Traditionsveranstaltung bisher ablief, entsteht ein Wohnquartier. Bereits vergangenes Jahr hatte die Stadt das neue Format City Frühling in der Innenstadt ausprobiert. „Der City Frühling im letzten Jahr hat gezeigt, dass eine Jahrmarkt-Veranstaltung im Frühjahr in der Innenstadt funktioniert“, sagt Stadtkämmerer André Schellenberg (CDU). Nun ist auch der Friedensplatz eingebunden.

Zehn Tag lang sind von Freitag, 28. April, bis Sonntag, 7. Mai, Fahrgeschäfte und Buden auf Karolinenplatz, Friedensplatz und Ernst-Ludwigs-Platz anzutreffen. Große und kleine Gäste dürfen sich unter anderem auf Autoscooter, Kinderkarussells, Pfeilewerfen und ein Riesenrad freuen, teilte das städtische City Marketing mit. Auch ein buntes Rahmenprogramm für Familien mit Frühstück im Riesenrad, Superhelden und Lasershow sowie ein Dippe- und Verkaufsmarkt wird geboten. Kulinarisch reiche das Angebot von Zuckerwatte, Churros und Crêpes über Reibekuchen und Bratwurst mit Pommes bis zu Spezialitäten aus Eritrea und Venezuela.

Michael Hausmann, Vorsitzender des Darmstädter Schaustellerverbandes, sagte laut Mitteilung: „Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Innenstadt-Standort und erwarten eine schöne und erfolgreiche Frühjahrsmess‘.“ Auch wenn die Situation durch die aktuellen Preissteigerungen weiter schwierig bleibe, schaue man zuversichtlich auf die Saison.

Programm Beginn der Frühjahrsmess’ am Freitag, 28. April, 11 Uhr. Offizielle Eröffnung 18 Uhr im Biergarten von Christine Hausmann vor dem Staatsarchiv. Bis zum 7. Mai sind die Stände Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und sonntags 12 bis 22 Uhr. Sternenkrieger aus einer fernen Galaxis sind zu Gast am Montag, 1. Mai, und Sonntag, 7. Mai. Zum Superheld:innen-Tag am Donnerstag, 4. Mai, sind Batmann, Hulk und Co vor Ort. Alle als Superhelden:innen verkleideten Gäste zahlen für Fahrgeschäfte den halben Preis. Am Familientag, Dienstag, 2. Mai, sind die Fahrpreise ermäßigt. Eine Lasershow gibt es auf dem Friedensplatz am Freitag, 5. Mai. cka Infos: www.darmstadt-tourismus.de

Urknall-Jam und Fototage

Parallel lädt das Hessische Landesmuseum am Samstag, 29. April, von 14 bis 23 Uhr zum „Urknall Jam“ vor dem Landesmuseum am Karolinenplatz ein. Die Streetart- und Graffiti-Aktion ist Teil des Rahmenprogramms zur aktuellen Ausstellung „Urknall der Kunst. Moderne trifft Vorzeit“.

Am Freitag starten außerdem die Darmstädter Tage der Fotografie mit vielen In- und Outdoor-Installationen rund um das Schloss und über die ganze Stadt verteilt.