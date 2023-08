Darmstadt: Fahrgäste im ÖPNV werden über ihr Handy gezählt

Von: Claudia Kabel

Jetzt in 27 Bussen, bald in allen Fahrzeugen von Heag mobilo: System zählt Menschen mit Handys. © Rolf Oeser

Das Darmstädter Verkehrsunternehmen Heag mobilo erfasst die Nutzung von Bussen und Straßenbahnen jetzt per Handy. Die Technik soll 2024 auf alle Fahrzeuge ausgeweitet werden.

In Darmstadt werden seit kurzem die Bewegungen von Fahrgästen im öffentlichen Nahverkehr elektronisch erfasst. Damit will das Verkehrsunternehmen Heag mobilo herausfinden, welche Verbindungen besonders gefragt sind, wo Leute umsteigen oder wie lange sie auf ihre Verbindung an Haltestellen warten. Außerdem ist geplant, die Daten später auch dafür zu nutzen, dass Fahrgäste sich mit der App des Unternehmens über die aktuelle Auslastung von Fahrzeugen informieren können.

Dafür werden seit Anfang Juli sukzessive 27 Busse, ein Straßenbahntriebwagen und ein Beiwagen mit einem IT-Fahrgasterfassungssystem ausgestattet, wie Heag mobilo mitteilt. Betroffen seien Busse, die vor allem auf den Linien L, H und K eingesetzt werden. Die Hardware in den Fahrzeugen erfasse mittels WLAN die Anzahl der mobilen Endgeräte, sobald sich mindestens fünf Personen im Fahrzeug befänden, und gebe die Information anonymisiert zur Auswertung an eine Software weiter.

Fahrgastzählung in Darmstadt: Daten werden anonymisiert

Heag mobilo betont, es würden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Alle erhobenen Daten würden direkt im Fahrzeug anonymisiert und erst dann zur Verarbeitung an die Hintergrund-Software weitergegeben. „Zu keinem Zeitpunkt können persönliche Bewegungsprofile erstellt werden.“ Wer nicht erfasst werden wolle, könne eine E-Mail an das Unternehmen schicken. Eine andere Methode, um nicht gezählt zu werden, ist es, die WLAN-Funktion am Handy auszuschalten.

Ob sich ein mobiles Endgerät mit aktivem Wifi in oder neben dem Fahrzeug befinde, könne sowohl über die Signalstärke als auch über die Zeitdauer gemessen werden, schreibt das Unternehmen. Eine ganz genaue Erfassung sei nicht möglich, da manche Fahrgäste ohne Smartphone unterwegs seien – andere hingegen vielleicht sogar zwei Endgeräte dabei hätten.

Technik dahinter Das System erfasst die MAC-Adressen von Endgeräten und anonymisiert die Daten. Jedes Handy verfügt über eine MAC-Adresse (Media-Access-Control-Address). Dies ist eine Nummer, über die das Gerät während einer Datenverbindung identfiziert werden kann. Wer nicht möchte , dass sein Smartphone erfasst wird, kann sich auf eine Blacklist setzen lassen und wird von der Datenerhebung ausgeschlossen. Dafür ist eine E-Mail an datenschutz@heagmobilo.de nötig, in der die Wlan-MAC-Adresse des eigenen Geräts angegeben wird. Alternativ kann man das Wlan deaktivieren. cka

Fahrgastzählung in Darmstadt: Bund fördert Projekt

Nachdem alle Testfahrzeuge mit der Technik zur Erfassung ausgestattet sind, soll die Funktion ein halbes Jahr lang getestet werden. Bei Erfolg würden die Systeme ab 2024 in alle Fahrzeuge des Verkehrskonzerns – einschließlich der neuen ST15 – eingebaut. Ausgenommen seien die Triebwagen der Straßenbahn ST12. Das Projekt wird mit knapp 195.000 Euro aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ des Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Entwickelt hat die Technologie das Wismarer Unternehmen SonoBeacon in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut. Da man sich der „besonderen Verantwortung beim Umgang mit Kundendaten“ bewusst sei, strebe man eine enge Zusammenarbeit mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten an, betont Heag mobilo. Dieser sei umfassend über das Projekt informiert worden.

Fahrgastzählung in Darmstadt: Ähnliche Projekte in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen

Dass ihm Informationen zum Projekt vorgelegt wurden, bestätigte der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Alexander Roßnagel, auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Eine Stellungnahme könne er aber noch nicht abgegeben, da die Unterlagen noch gesichtet würden. Auch sei nicht bekannt, ob in anderen hessischen Städten vergleichbare Projekte laufen.

Neben Heag mobilo arbeitet SonoBeacon nach eigenen Angaben an Projekten mit weiteren ÖPNV-Betreibern in Österreich, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, um deren Fahrgastströme zu analysieren. Die Analyse von Netzauslastungen und Umsteigebeziehungen gewährleiste „eine solide Entscheidungsgrundlage“ für Investitionen in die notwendige Kapazitätssteigerungen im ÖPNV, sagte Geschäftsführer Thoralf Nehls.