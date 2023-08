Mord-Prozess in Darmstadt: Ex-Freundin mit 45 Messerstichen getötet

Von: Jens Joachim

Am Tag nach der Tat erinnerten Kerzen vor dem Haus in der Emilstraße an die Getötete. © Jens Joachim

Nach der Bluttat in einer Wohnung im Martinsviertel im November 2022 hat vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen einen 25-jährigen Mann begonnen.

Darmstadt - Zum Auftakt eines Prozesses vor dem Landgericht Darmstadt hat ein 25-jähriger Mann am Montagmorgen über seinen Anwalt eingeräumt, für den Tod einer 30-jährigen Frau verantwortlich zu sein.

Dem Afghanen Fahim Z., der seit etwa zehn Jahren in Darmstadt lebt und sich zuvor in Frankreich aufgehalten haben soll, wirft die Darmstädter Staatsanwaltschaft vor, am 24. November vergangenen Jahres in einer Wohnung am Rand des Darmstädter Martinsviertels seine fünf Jahre ältere Ex-Freundin mit 45 Messerstichen ermordet zu haben.

Darmstadt: Ex-Freundin in Wohnung im Martinsviertel erstochen

Laut Staatsanwalt Ansgar Martinsohn sollen elektronisch versandte Chat-Nachrichten belegen, dass der Mann vortäuschte, auf der Arbeit zu sein. An jenem Donnerstagnachmittag soll der Angeklagte aber der 30-Jährigen, die sich wenige Tage vorher von ihm getrennt haben soll, in der Wohnung eines Hauses an der Emilstraße aufgelauert zu haben. Als die arglose Frau, die an der Evangelischen Hochschule als Studentin der Sozialpädagogik eingeschrieben war, aus der Wohnung ihre Autoschlüssel holen wollte, soll der Mann sie mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben.

Der Bruder der Getöteten, der am Montag als Zeuge vor Gericht bestätigte, vor dem Haus gewartet zu haben, setzte einen Notruf ab, als er seine Schwester nicht erreichen konnte. Ein Polizist öffnete daraufhin gewaltsam die Wohnung und fand die blutüberströmte Frau. Ein Nachbar berichtete, dass der Angeklagte über den Balkon aus dem Haus geflüchtet sei. Zuvor soll der Angeklagte den Nachbarn mit dem Tode bedroht haben.

Auftakt im Mord-Prozess um getötete Frau in Darmstadt

Staatsanwalt Ansgar Martinsohn hat den 30-Jährigen wegen Mordes angeklagt. © Jens Joachim

Der 25-Jährige wurde noch am gleichen Tag wenige hundert Meter von dem Haus entfernt unweit des Darmstädter Nordbahnhofs am Martin-Luther-King-Ring von der Polizei festgenommen, nachdem er auf der Straße wild gestikulierend und um sich schlagend den Verkehr aufgehalten hatte.

Nach Festnahme des Mannes hatte die Parteispitze des hessischen Landesverbands der Linken den mutmaßlichen Femizid verurteilt und von der Landesregierung gefordert, Konsequenzen zu ziehen und Gewalt gegen Mädchen und Frauen konsequent zu verfolgen.

Mord-Prozess hat vor dem Landgericht Darmstadt begoinnen

Zum Auftakt des Prozesses sagten neben dem Bruder der Getöteten auch die Mutter und die Lebensgefährtin des Bruders aus. Sie berichteten von einer „toxischen Beziehung“. Schon beim ersten Treffen drei Monate zuvor habe sie „ein ungutes Gefühl“ gehabt und den neuen Freund ihrer Tochter, der angegeben habe, in der französischen Fremdenlegion gewesen zu sein, als „komischen Kerl“ wahrgenommen haben, sagte die Mutter. Nachdem der Angeklagte am Wochenende zuvor seine Freundin ins Gesicht geschlagen habe, sei sie aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und habe sich von ihrem fünf Jahre jüngeren Freund getrennt.

Die mit drei Berufsrichtern besetzte 11. große Strafkammer des Darmstädter Landgerichts hat für den Mordprozess bis Anfang September fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. (Jens Joachim)