Darmstadt: Erst Rathaus, dann Bierdusche

Von: Sebastian Weissgerber

Trainer Torsten Lieberknecht trägt sich unter der Aufsicht von OB Jochen Partsch in das Goldene Buch der Stadt Darmstadt ein. © Sebastian Weissgerber

Begeisternder Empfang für Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98. Rund 15 000 Fans jubelten dem Team in der Innenstadt zu.

Bei der großen Erstliga-Aufstiegsfeier am Pfingstmontag vor acht Jahren war die Mannschaft des SV Darmstadt 98 „deutlich zu spät dran“, erinnert sich Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) auf Nachfrage. Schuld war der vorige Autokorso durch die Innenstadt, der sich nur im Schritttempo durch die Fanmassen auf den Straßen bewegen konnten.

„Diesmal ist es besser geplant“, versichert Partschs Büroleiter Rainer Burhenne. Statt in Cabrios soll das Team diesmal mit der Straßenbahn anreisen, um sich in das Goldene Buch der Stadt Darmstadt einzutragen. Die frisch blau-weiß folierte Aufstiegstram fährt dann auch tatsächlich auf die Minute pünktlich gestern um 14.30 Uhr auf dem Luisenplatz vor.

Während sich um den Karolinenplatz jetzt schon Tausende Fans auf die große Aufstiegsfeier einstimmen, haben sich vor dem Rathaus nur einige Hundert Lilienanhänger und -anhängerinnen versammelt. Zur besseren Planung scheint auch zu gehören, diesmal nicht alle Abläufe veröffentlicht zu haben. Und so gelangen Mannschaft, Trainerteam, Betreuer:innen und das Präsidium zügig ins Rathaus. Torjäger Phillip Tietz hat sich einen sporttaschengroßen Lautsprecher umgeschnallt, der mit Party-Schlagern die Wände beben lässt. „Endlich mal richtig was los im Magistratssaal“, freut sich der Oberbürgermeister über die „beste Mannschaft der zweiten Liga in dieser Saison“.

Was allerdings nicht ganz den Tatsachen entspricht – weshalb Stürmer Filip Stojkovic auch nicht mit der Meisterschale, sondern ersatzweise mit einer im Rathaus gefundenen Wanduhr jubelt. Schließlich hatten die Lilien die Meisterschaft am Samstag mit einer 0:4 Klatsche in Greuther Fürth noch aus der Hand gegeben. Schuld daran dürfte der spontane dreitägige Partyurlaub auf Mallorca übers vorige Wochenende getragen haben, den Vereinspräsident Rüdiger Fritsch jedoch als „Regenerationsurlaub“ bezeichnet.

Auf- und Abstiege Vier Mal ist der SV Darmstadt 98 in die erste Bundesliga aufgestiegen. Nach jeweils nur einer Saison 1978/1979 sowie 1981/1982 folgte jedoch auch gleich wieder der Abstieg. Nach dem Aufstieg im Jahr 2015 unter Trainer Schuster gelang den Lilien zum ersten Mal auch ein Klassenerhalt. In der vorigen Saison verpasste der Verein punktgleich mit dem Relegationsplatzierten nur knapp die Chance. swe

„Diese Truppe, dieses Trainerteam, dieses Staff, ob man will oder nicht, die muss man einfach lieb haben. Ihr seid einfach total geil!“ Zu der Niederlage sagte Fritsch: „Wir haben die Kirsche nicht geholt, aber wir haben die ganze Torte.“

Bevor sich Torsten Lieberknecht als Erster ins Goldene Buch eintragen durfte, sagte er: „Wir sehen uns natürlich als Fußballmannschaft, die gewinnen möchte.“ Dazu zähle auch der erreichte Aufstieg dazu. „Wir sehen uns aber auch, das kann jeder Spieler bezeugen als Repräsentant der Stadt und so sind wir glaube ich in jede Stadt unterwegs gewesen“, erklärte Lieberknecht und scherzte „und jetzt haben wir uns sogar in Südeuropa würdig vertreten lassen von den Jungs.“

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch präsentierte sich die Mannschaft um den von zahlreichen Bierduschen durchnässten Trainer Lieberknecht auf einer großen Bühne in der Innenstadt den begeisterten Fans. Rund 15 000 haben dem Bundesliga-Aufsteiger einen begeisternden Empfang bereitet. mit dpa