Darmstadt: Erneut stirbt Radfahrerin durch LKW

Von: Claudia Kabel

Radfahrerinnen und Radfahrer in Darmstadt leben gefährlich: Vor allem im Bereich der Kasinostraße. © Monika Müller

Eine 30-jährige Radfahrerin ist in Darmstadt beim Abbiegen übersehen worden. Der Unfall mit einem Lastwagen endet für sie tödlich. Sie ist nicht die Erste.

Eine 30 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Bleichstraße in Darmstadt bei einem Unfall mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 53-jähriger Lastwagenfahrer an der Kreuzung Bleichstraße/Kasinostraße an einer roten Ampel halten. Er befand sich auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren und wollte nach links in Richtung Rheinstraße weiterfahren. Als die Ampel auf Grün sprang und der Lastwagenfahrer aus Northeim losfuhr, habe er die Radfahrerin, die ebenfalls an der roten Ampel vor ihm stand und in die gleiche Richtung fahren wollte, übersehen und erfasst. Die Frau aus Darmstadt erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Lastwagen samt Anhänger sowie das Fahrrad wurden vorläufig sichergestellt.

Darmstadt: Dritter tödlicher Radunfall in diesem Bereich

Es ist bereits der dritte tödliche Unfall dieser Art im Bereich der Darmstädter Hauptverkehrsadern Kasinostraße, Bismarckstraße und Bleichstraße innerhalb der vergangenen Jahre.

Im November 2017 war ein 68-jähriger Mann und fünf Tage später eine 38-jährige Frau an zwei verschiedenen Kreuzungen auf der Bismarckstraße bei Unfällen gestorben. Jedesmal waren die Radfahrenden von den Lastwagenfahrern übersehen worden.

Darmstadt: LKW-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung von Radfahrerin schuldig gesprochen

Ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Schweinfurt war im Juni 2019 vom Amtsgericht Darmstadt wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Die angedrohte Strafe von 90 Tagessätzen à 15 Euro wurden zur Bewährung ausgesetzt. Der Mann musste allerdings 400 Euro an die Verkehrsunfallopferhilfe zahlen. Der Lenker eines Sattelzugs hatte beim Rechtsabbiegen von der Bismarckstraße in die Kasinostraße die auf einem Radweg von hinten kommende Radlerin übersehen und sie überfahren. Die dreifache Mutter war sofort tot.

Darmstadt: Stadt stellte Spiegel auf

Ähnlich war es einem 68-Jährigen wenige Tage zuvor ergangen als er von einem LKW erfasst wurde, als dieser auf der Bismarckstraße unterwegs war. Offenbar hatte der Lastwagenfahrer den Mann ebenfalls beim Rechtsabbiegen übersehen. Der Fahrradfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Stadt reagierte auf die beiden tödlichen Unfälle und installierte an mehreren Kreuzungen runde Spiegel, damit Lastwagenfahrer:innen sehen können, was neben und hinter ihnen auf dem Radweg passiert.