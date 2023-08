Darmstadt: Entwickler des Quartiers „Herzoghöfe“ ist insolvent

Von: Barbara Haas, Annette Schlegl

Stillstand beim Projekt „Herzoghöfe“: Der Rohbau des Gebäudes an der Ecke Artelleriestraße/Eschollbrücker Straße ist fast fertig. © Jens Joachim

Im Quartier „Herzoghöfe“ entstehen im Verlegerviertel in Darmstadt zwölf mehrgeschossige Gebäude mit 161 Eigentumswohnungen. Ihre Fertigstellung ist nun ungewiss.

Das neue innenstadtnahe Wohnquartier „Herzoghöfe“ im Darmstädter Westen ist ins Stocken geraten. Der Nürnberger Projektentwickler und Bauträger Project-Immobilien Wohnen und Gewerbe hat Insolvenz angemeldet.

Die Immobiliengesellschaft errichtet im Verlegerviertel 161 hochwertige Eigentumswohnungen. Laut Webseite des Unternehmens sind 84 Prozent der Einheiten in den beiden Wohnkategorien Ludwig und Victoria verkauft.

Bauprojekt „Herzoghöfe“ in Darmstadt: Projektentwickler insolvent

Jedes Bauprojekt müsse nun geprüft werden, teilt der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm mit. Priorität habe, „den Käufern der Wohnungen belastbare Informationen zur Verfügung zu stellen und die bestehende Ungewissheit zu beseitigen“. Zunächst würden Finanzausstattung und Entwicklungsstand der Projekte geklärt. „Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob und wie die nötigen Finanzmittel zum Weiterbau der Projekte aufgebracht werden können.“

Laut dem Unternehmen führten mehrere Faktoren zur drohenden Zahlungsunfähigkeit. Ein wichtiger Grund seien die enorm gestiegenen Bau- und Materialkosten infolge des Ukrainekriegs. Materiallieferungen hätten sich verzögert und den Bau verteuert. Hinzu kämen ausbleibende Vertriebsumsätze, weil sich Immobilienkäufer:innen zurückhielten. „Dabei war es nicht möglich, diese Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben“, attestiert die Insolvenzverwaltung Schultze und Braun in Nürnberg.

Projekt „Herzoghöfe“ im Verlegerviertel in Darmstadt: Zwölf Gebäude im Bau

Dunkle Wolken: Der Investor, der 161 Wohnungen im Verlegerviertel baut, hat Insolvenz angemeldet. Im Bild: Der Baukomplex an der Ecke Eschollbrücker Straße/Donnersbergring. © Jens Joachim

Die Project Immobiliengruppe betreut nach Böhms Angaben 118 Bauvorhaben mit 1851 Wohnungen, Grundstücken und Gewerbeimmobilien. Sie ist spezialisiert auf den Verkauf von Eigentumswohnungen sowie Vermietung und Verkauf von Gewerbeimmobilien in den deutschen Metropolregionen.

Die zwölf Wohngebäude in den „Herzoghöfen“ sollten bis zu diesem Sommer fertiggestellt sein. Geplant sind Ein- bis Fünfzimmerwohnungen in drei Gebäuderiegeln zur Artilleriestraße, der Eschollbrücker Straße und am Donnersbergring. Die exklusiveren Wohnungen entstanden zum begrünten Innenhof hin und in zwei Häusern im Inneren des Ensembles.

Darmstadt: Bauentwickler Project-Immobilien aus Nürnberg ist insolvent

Das Unternehmen Project-Immobilien aus Nürnberg ist insolvent. © Jens Joachim

Die Stadt könne das Projekt „Herzoghöfe“ nicht zu Ende führen, hieß es auf FR-Anfrage aus dem Rathaus. Bei dem Entwickler handele es sich um einen privaten Investor, das Grundstück sei ebenfalls in Privateigentum. Deshalb habe die Stadt keine Instrumente, um an der Situation „akut etwas proaktiv verändern zu können“. Man werde alle Möglichkeiten prüfen, damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden könne.

Neben der Project-Immobilien Wohnen und Gewerbe haben inzwischen weitere Unternehmen der Nürnberger Gruppe Insolvenz angemeldet. Betroffen ist die Holding Projekt Real Estate mit ihren vier Tochtergesellschaften.