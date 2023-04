Darmstadt: Energie-Sparmaßnahmen gehen weiter

Von: Claudia Kabel

Um Strom zu sparen wurden in Darmstadt auch die Bestrahlungen an 27 Objekten abgeschaltet. © Michael Schick

Darmstadt hat sein Sparziel erreicht. Die Maßnahmen sollen trotzdem vorerst weitergelten.

In Darmstadt hat die eigens dafür gegründete Taskforce „Kommunale Energieversorgung“ darüber informiert, dass die städtischen Sparmaßnahmen erfolgreich gewesen seien. Das Ziel von 20 Prozent Einsparung beim Gas- und Stromverbrauch war demnach schon im März erreicht. In einzelnen Einrichtungen, etwa dem Kongresszentrum Darmstadtium wurden sogar 62 Prozent eingespart, das Bürgerhaus in der Orangerie konnte 40 Prozent Gas sparen.

Das Mobilitätsamt meldet, dass durch die Abschaltung der Straßenbeleuchtung in Teilen der Hanauer Straße, Rheinstraße und Karlsruher Straße rund 58 000 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) eingespart werden konnten. Durch die Abschaltung der Objektbestrahlung an 27 Objekten seien 75 000 kWh/a eingespart worden

Auch die Bauverein AG berichtet von 21 Prozent Einsparung in ihrem Verwaltungsgebäude. Auch Mieter:innen seien intensiv beraten worden, um ihr Nutzerverhalten auch weiterhin zu verbessern.

Eine insgesamt positive Resonanz meldet auch der Energieanbieter Entega. So konnten die Grundversorgungspreise aufgrund der preislichen Marktberuhigung weiter gesenkt werden und die von der Bundesregierung beschlossene Energiepreisbremse weitestgehend umgesetzt werden.

Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement betonte, dass alle eingeführten Maßnahmen zur Energieeinsparung beigetragen hätten. Bezogen auf die im Energiemanagement erfassten Gebäude seien schätzungsweise zehn Megawattstunden Wärme und eine Megawattstunde Strom eingespart worden. Auch das Sportamt bestätigt eine nachweisliche Einsparung der Energien in Höhe von 20 bis 35 Prozent.

Die kommunale Maßnahmenliste in Darmstadt, die in Einklang mit den Bundesverordnungen und den Empfehlungen des Hessischen Städtetages steht, soll laut Stadt bis 15. Mai in Kraft bleiben. Dann will die Taskforce über das weitere Vorgehen, auch im Hinblick auf die Vorbereitungen auf den kommenden Winter beraten.

Auch der Landkreis Darmstadt-Dieburg will weiterhin an dem Einsparziel von 20 Prozent festhalten. Das teilte Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) mit und rief die Bevölkerung auf, weiter so zu sparen.

Erfolg aus dem Kreis Groß-Gerau melden die Stadtwerke Rüsselsheim. Der Gasverbrauch in Rüsselsheim habe zwischen September 2022 und März 2023 rund 17,1 Prozent unter der durchschnittlichen Menge gelegen. Temperaturbereinigt habe der Energiebedarf um 5,8 Prozent niedriger als im Mittel der Vorjahre gelegen. 11,3 Prozent weniger Verbrauch ließen sich auf Energieeinsparungen zurückzuführen.

Die Stadtwerke haben unter stadtwerke-ruesselsheim.de seit Oktober eine Gas-Ampel eingestellt, die den Verbrauch in Rüsselsheim anzeigt. Die Seite sei mehr als 22 000 mal aufgerufen worden, was das Interesse vieler Menschen widerspiegele.